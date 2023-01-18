В Челябинской области продолжают выявлять случаи заражения гепатитом А

В Челябинской области продолжают выявлять случаи заболевания жителей вирусным гепатитом А. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора установили причины заражения южноуральцев.

Напомним, в начале января в Челябинске выявлены случаи заражения жителей гепатитом А после посещения мест общепита. СУ СКР региона проводит проверку по данному факту.

В областном центре медорганизации продолжают выявлять случаи вирусного гепатита А среди контактных лиц и лиц, употреблявших продукцию предприятия, деятельность которого временно приостановлена еще в начале января 2023 года.

«Активно выявляемые в настоящее время случаи связаны с длительным инкубационнным периодом вирусного гепатита А, который составляет до 35 дней», - пояснили в надзорном ведомстве.

Специалисты Роспотребнадзора установили причины распространения инфекции. «Случаи заболевания вирусным гепатитом А, по предварительным данным, связаны с продукцией, изготовленной на двух предприятиях общественного питания, деятельность в которых осуществляют индивидуальные предприниматели», - объяснили в надзорном ведомстве.

В рамках эпидрасследования выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Персонал пунктов питания отстранен от работы и обследован на вирусный гепатит А, установлен круг контактных лиц.

На предприятиях организован комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе проведена заключительная дезинфекция.

Напомним, в ноябре-декабре 2022 года были зарегистрированы три случая заболевания детей вирусным гепатитом А в начальной школе №39 Магнитогорска, в январе 2023 года выявлен заболевший в школе №1 города.

В администрации Магнитогорска не стали подтверждать случаи январского заражения, но заверили, со ссылкой на управление образования, что в целях предупреждения распространения заболеваемости вирусным гепатитом А в школах города проводятся профилактические мероприятия в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и по предписанию Роспотребнадзора.

Классы и группы в детсадах, где выявлены случаи заболевания гепатитом А, изолируются, за ними закрепляются отдельные кабинеты.

За контактными устанавливается ежедневное медицинское наблюдение в течение 35 календарных дней.

Проводится дезинфекция всех помещений, в том числе мест общего пользования, столовой, пищеблока. Увеличивается кратность проветривания с использованием оборудования для обеззараживания воздуха;

Организуется питьевой режим с использованием бутилированной воды и одноразовых стаканчиков. Вводится запрет на участие в массовых мероприятиях в школах.

Учащиеся вакцинируются с письменного согласия родителей (законных представителей).