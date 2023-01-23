В Челябинске приостановили деятельность кафе, в котором горожане заразились гепатитом А

Деятельность кафе «Дархан» в Челябинске, спровоцировавшего вспышку вирусного гепатита А, приостановлена на 60 суток. Помещения предприятия общественного питания опечатаны судебными приставами.

Дело об административном правонарушении в отношении местной жительницы, осуществляющей предпринимательскую деятельность по оказанию населению услуг общественного питания в предприятии «Дархан», рассмотрел Центральный районный суд города.

Напомним, в новогодние каникулы несколько человек после посещения этого заведения попали в инфекционное отделение одной из городских больниц, и у них был подтвержден гепатит А. СУ СКР региона проводит проверку по данному факту. До настоящего момента в регионе продолжают выявлять случаи заболевания (у вирусного гепатита длительный инкубационнный период – до 35 дней). На сегодня число заболевших достигло 50 человек, кроме того на контроле у медиков 92 контактных.

Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области после проведения санитарно-эпидемиологического контроля были составлены протокол об административном правонарушении, а также протокол о временном запрете деятельности предприятия. В этих документах отмечалось, что индивидуальный предприниматель не обеспечила соблюдение обязательных санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения, а также требований по профилактике инфекционных болезней.

«В частности, в кафе отсутствовала программа производственного контроля. Заготовка, хранение, технология приготовления и реализации продуктов питания производились с нарушениями. Некоторые продукты хранились без маркировок о наименованиях и сроках годности. У ряда сотрудников отсутствовали сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, предварительных и периодических медицинских осмотров, вакцинации. Обязательный ежедневный осмотр работников, занятых изготовлением продукции общественного питания и непосредственно контактирующих с пищевой продукции, не проводился», - сообщили в управлении судебных приставов региона.

Центральный районный суд признал индивидуального предпринимателя, осуществляющую деятельность на предприятии общественного питания «Дархан», виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 60 суток.