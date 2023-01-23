23.01.2023
В Челябинске приостановили деятельность кафе, в котором горожане заразились гепатитом А
23.01.2023
Котова потребовала, чтобы прилегающие к ТКР территории были очищены от снега
23.01.2023
В Челябинске в границах Лесопарковой и Худякова возведут жилой квартал с садиком
23.01.2023
В Челябинске отметят полное снятие блокады Ленинграда
23.01.2023
В Челябинске на 3,5 миллиона рублей оштрафованы подрядчики за плохую уборку снега
23.01.2023
Киалимская бабушка раскроет жителям Златоуста тайны таганайских ветров и северных орхидей
В Челябинске приостановили деятельность кафе, в котором горожане заразились гепатитом А
19.01.2023
Южноуральские приставы стоят на защите детей-сирот
14.11.2022
«Мольбу о помощи» МФО оценили южноуральские судебные приставы
13.05.2022
Работа термального комплекса в Еткульском районе, где погибла девочка, приостановлена
15.04.2022
Судебные приставы Челябинской области отправляются в поисковую экспедицию
Открытие цирка в Челябинске вновь откладывается, губернатор просит помощи у вице-премьера
22.01.2023
Соцзащита Магнитогорска: сироте предоставили съемное жилье временно
20.01.2023
Южноуральцы смогут увидеть самую яркую комету 2023 года
20.01.2023
В Челябинске на Крещение выстроились очереди к купелям
19.01.2023
В 2023 году для южноуральцев подготовили 66 купелей, но окунаться советуют не всем
18.01.2023