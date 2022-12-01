Три ученика начальной школы Магнитогорска заболели вирусным гепатитом А

В начальной школе №39 Магнитогорска (Челябинская область) зарегистрированы три случая заболевания детей вирусным гепатитом А. Учебный процесс в школе не останавливается. Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В адрес директора школы выдано предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. В образовательном учреждении установлено ежедневное медицинское наблюдение за контактными детьми, врач осматривает детей и спрашивает про их состояние, измеряет температуру, смотрит кожные покровы и слизистые оболочки.

Проведена заключительная дезинфекция помещений столовой, туалетов, рекреаций. усилен режим текущей уборки помещений.

Взяты пробы объектов окружающей среды: смывов, пищи, дезинфицирующих средств, водопроводной воды, в том числе на вирус гепатита А. Проведено лабораторное обследование сотрудников пищеблока.

Усилен контроль за соблюдением контактными лицами правил личной гигиены, отменены массовые мероприятия.

Контактным ученикам начальной школы ставят прививку против гепатита А с согласия родителей. Вакцинация проводится за счет средств областного бюджета. Противоэпидемические мероприятия регламентируются требованиями СанПиН 3.3686-21, в соответствии с которым приостановление учебного процесса не требуется, уточнили в ведомстве.

Гепатит А – это острая инфекционная болезнь, при которой единственным источником вируса является больной гепатитом А. Продолжительность инкубационного периода колеблется от 7 до 50 дней, чаще 35 дней. Передача гепатита А осуществляется преимущественно водным, пищевым и контактными путями. Болезнь проявляется в типичных случаях общим недомоганием, повышенной утомляемостью, отсутствием аппетита, тошнотой, рвотой, желтушностью склер и кожных покровов, темной мочой, обесцвеченным стулом.