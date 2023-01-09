В Челябинске выявлены случаи заболевания гепатитом А

В Челябинске выявлены случаи заболевания вирусным гепатитом А, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. Жители заболели после посещения кафе в городе.

Как сообщил агентству осведомленный источник, в нескольких организация города сотрудники в новогодние каникулы выходили на работу и обедали в кафе на одной из центральных улиц города. Придя домой, они почувствовали себя плохо. Поначалу решили, что заболели ОРВИ, но позже выяснилось, что это вирусный гепатит А.

«Случаи заболевания, по предварительным данным, связаны с продукцией, изготовленной на двух предприятиях общественного питания, деятельность в которых осуществляют индивидуальные предприниматели», - сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, но не называют конкретные адреса.

Сотрудники ведомства выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. «Персонал пунктов питания отстранен от работы и обследован на вирусный гепатит А, установлен круг контактных лиц. Проводятся проверки с лабораторным контролем проб пищи, смывов с объектов внешней среды, дезинфицирующих средств, воды», - отметили в Роспотребнадзоре.

На предприятиях проведена заключительная дезинфекция. Надзорное ведомство держит ситуацию на контроле.

Сотрудникам организаций, где выявлены заболевшие, предложено сдать анализы на вирусный гепатит А.

Напомним, в ноябре-декабре 2022 года были зарегистрированы три случая заболевания детей вирусным гепатитом А в начальной школе №39 Магнитогорска.