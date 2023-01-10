СК начал проверку после заражения челябинцев гепатитом А в кафе Челябинска

Следственный комитет Челябинской области начал проверку по факту госпитализации после заражения гепатитом А посетителей кафе в Центральном районе Челябинска.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в январе в Челябинске выявлены случаи заболевания вирусным гепатитом А. Жители заболели после посещения кафе.

«По предварительным данным, они обедали в одном из кафе Центрального района областного центра. Количество пострадавших уточняется. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка», - сообщили в СКР по Челябинской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Проведение проверки взято на контроль руководителем регионального следственного управления.

Как сообщили в Роспотребнадзоре региона, персонал пункта питания отстранен от работы и обследован на вирусный гепатит А, установлен круг контактных лиц.