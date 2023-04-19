Работа кафе «Дархан», где челябинцы заразились гепатитом, вновь приостановлена

Деятельность кафе «Дархан» в Челябинске, в котором в январе 2023 года посетители заразились гепатитом А, приостановлена на новый срок. Несмотря на возбуждение уголовного дела, владелица общепита не приняла никаких мер для устранения нарушений санитарных правил.

Судебными приставами Центрального района Челябинска вновь опечатаны помещения предприятия общественного питания «Дархан».

«Должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в середине марта при проведении осмотра по истечении срока ранее назначенного наказания в виде приостановления деятельности было установлено, что индивидуальным предпринимателем так и не устранены обстоятельства, послужившие основанием для привлечения к ответственности, и не обеспечено соблюдение обязательных требований санитарных правил», - сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

Напомним, в Челябинске были выявлены случаи заражения жителей гепатитом А после посещения мест общепита. СУ СКР региона организовало проверку по данному факту.

К середине января число заболевших достигло 50 (они были госпитализированы), а контактных – 92 (они будут находиться под медицинским наблюдением 35 дней).

Специалисты Роспотребнадзора установили причины распространения инфекции - продукция, изготовленная на предприятии общественного питания.

По факту заражения жителей гепатитом А возбуждено уголовное дело по части первой статьи 238 Уголовного кодекса РФ (…оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Но и это не испугало предпринимательницу. На предприятии общественного питания по-прежнему не созданы условия по санитарно-эпидемиологическим мероприятиям, направленным на профилактику гепатита А, гарантирующих соблюдение санитарных правил и требований, предъявляемых к заготовке, хранению, технологии приготовления и реализации продуктов питания. По-прежнему отсутствует программа производственного контроля, а сам контроль, в том числе лабораторный не проводится.

«Поточность расположения помещений с учетом используемого сырья оценить невозможно, поскольку на момент осмотра они не были оборудованы, инвентарь промаркирован не в полном объеме. Кроме того, у одного сотрудника отсутствовала медицинская книжка, еще у одного – отметка о допуске к работе. При наличии указанных нарушений деятельность предприятия общественного питания «Дархан» создает реальную угрозу возникновения и распространения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний людей, причинения вреда жизни и здоровью граждан», - рассказали в пресс-службе судебных приставов Челябинской области.

«Центральный районный суд, рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении гражданки, осуществляющей предпринимательскую деятельность по оказанию населению услуг общественного питания, признал ее виновной и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности предприятия «Дархан» на срок 90 суток с даты окончания ранее установленного срока, то есть с 12 марта 2023 по 12 июня 2023 года включительно, - добавили в пресс-службе региональных приставов.

Сотрудники службы судебных приставов опечатали помещения кафе.