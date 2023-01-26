В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту заражения гепатитом А после обеда в кафе

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту массового заражения жителей острым вирусным гепатитом А после посещения кафе в Центральном районе города.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник руководителя следственного управления СК России по Челябинской области Владимир Шишков, по факту заражения жителей гепатитом А возбуждено уголовное дело по части первой статьи 238 Уголовного кодекса РФ (…оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По данной статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», начале января 2023 года в Челябинске выявлены случаи заражения жителей гепатитом А после посещения мест общепита. СУ СКР региона организовало проверку по данному факту.

К середине января число заболевших достигло 50 (они госпитализированы), а контактных – 92 (они будут находиться под медицинским наблюдением 35 дней).

Специалисты Роспотребнадзора установили причины распространения инфекции - продукция, изготовленная на двух предприятиях общественного питания.

Центральный районный суд Челябинская приостановил на 60 суток деятельность двух кафе – «Дархан» и «Аян».

Суд признал индивидуальных предпринимателей, осуществляющий деятельность в этих кафе, виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).

В кафе производились с нарушениями заготовка, хранение, технология приготовления и реализации продуктов питания. У ряда сотрудников отсутствовали сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, медосмотров, вакцинации. Не проводился и обязательный ежедневный осмотр работников, занятых изготовлением продукции и непосредственно с ней контактирующих.