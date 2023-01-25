В Челябинске приостановлена деятельность еще одного кафе

В Центральном районе Челябинска на 60 суток приостановлена деятельность кафе «Аян». Заведение опечатано судебными приставами.

Центральный районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего предпринимательскую деятельность на предприятии общественного питания «Аян». Ранее в отношении ИП уже были составлены протокол об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) и протокол о временном запрете деятельности предприятия.

Суд признал индивидуального предпринимателя, предоставляющего населению услуги общественного питания в кафе «Аян», виновным в нарушении статьи 6.6 КоАП РФ и назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности данного предприятия на срок 60 суток.

Какк сообщили в Центральном районном отделении судебных приставов, данное постановление подлежит немедленному исполнению. Всвязи с чем незамедлительно было возбуждено исполнительное производство, осуществлен выход по адресу местонахождения заведения. Сотрудники службы произвели опечатывание помещений кафе.

Напомним, что аналогичное наказание было вынесено в отношении другого кафе. Деятельность кафе «Дархан» в Челябинске, спровоцировавшего вспышку вирусного гепатита А, приостановлена на 60 суток.