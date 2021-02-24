В Челябинске пенсионерке стало плохо во время метели. Она умерла на остановке

В Челябинской области провели авторскую гонку «Созвездие гончих псов»

В Челябинской области в посёлке Чусовские под Верхним Уфалеем 21-22 февраля провели чемпионат и первенство Челябинской области по ездовому спорту «Созвездие гончих псов».

Организаторы уже второй раз собрали любителей ездового спорта, в этот раз в забеге могли поучаствовать и люди из других областей, для них была организована авторская гонка. Региональное Агентство международного сотрудничества организовало пресс-тур для журналистов на этот чемпионат.

Посёлок Чусовские зимой напоминает деревушку на Крайнем Севере: огромные дома из больших брёвен, вокруг высокие ели и сосны, отсутствие всех внешних средств коммуникации (нет мобильной связи и интернета) и, конечно же, обязательный атрибут - ездовые собаки. Не случайна тематика данной авторской гонки «Ом» – медитация и воссоединение с природой. Около 150 человек из Омской, Свердловской, Тюменской, Курганской и Челябинской областей приехали сюда, чтобы насладиться любимым спортом, пообщаться с единомышленниками и порадовать своих четвероногих друзей.

Спортсмены соревновались в пяти категориях: скиджоринг с одной и двумя собаками, нарта с двумя, четырьмя и шестью собаками. Есть команды, где все собаки принадлежат одному владельцу, как правило, это собственник частного дома. Есть сборные упряжки, где каждый привёз своего «ребёнка», как в шутку говорят про собак каюры. Хозяева перед гонкой подбадривали своих подопечных, ведь им предстояла тяжёлая трасса.

Всего их три - на 3, на 4 и на 5,3 километров. Местами трасса бывает очень узкая, есть спуски и подъемы, есть участки, где нужно повернуть упряжку на 180 градусов. Повернуть собак в обратном направлении в принципе очень сложно, а уж если это поворот на спуске, иногда не справляются даже профессионалы.

Вице-президент федерации ездового спорта Челябинской области Иван Попков также стал участником гонок на собаках со своими шестью подопечными.

«По вчерашнему дню я был первым в своём классе, сегодня было небольшое ДТП, сани у меня в дерево врезались», – поделился Иван.

Также он рассказал, какие роли в команде «шестёрки» занимает каждая собака:

«Обычно самые мощные собаки третья пара – мы их называем – колёса, на них идёт основная нагрузка тяги саней, вторая пара – самая скоростная, она задаёт темп, а первая пара рулевые –самые умные, они по команде голоса поворачивают и останавливают сани. Собак начинают тренировать с года, чтобы ушастая команда сработалась в упряжке, ей нужно как минимум 2-3 года ездить вместе. Спустя это время они уже и друг с другом замечательно ладят и каюра понимают с полуслова».

Валерий Миронов первый раз участвует в зимней гонке со своими подопечными. Пятилетние кобель Айс и двухлетняя девочка Юки ещё не успели так хорошо сработаться, как собаки Ивана, однако же показывают достойные результаты:

«Мне кажется, что «двойки» самые сложные. На «четвёрки» и «шестёрки» каюры силы не тратят, собаки везут их сами. А на «двойке» не могут тянуть тебя одного особенно на подъемах. И приходится самому бежать и иногда даже толкать сани, то есть мы работаем с собаками вместе, как и лыжники», – рассказал Валерий.

Каждый участник своей дисциплины говорит, что его – самая сложная. И, действительно, везде свои особенности. С «шестёркой» бежать также тяжело, потому что требуется хорошая дрессировка всех собак, если одна не слушается или не может бежать, это нанесёт урон всей команде. Хотя дистанция у данных трасс относительно небольшая, в санях предусмотрено специальное место, куда могут посадить собаку, которая получила травму, после чего продолжить дистанцию.

«Любое принуждение на гонке запрещено, то есть, если у тебя собака легла в сугроб, ты не имеешь права её вытащить, заставить бежать, ты её должен уговорить. Участвовать в гонке можно с любой собакой, пусть даже это чихуахуа, если она бежит хотя бы на нос впереди своего хозяина, это уже зачитывается», – рассказала президент федерации ездового спорта Челябинской области Марина Максимова.

Единственные ограничения для животных в этой гонке, чтобы собака не была больная или агрессивная, для этого на площадке работает ветеринар.

Победители данной гонки попадут в сборную федерации ездового спорта Челябинской области и смогут поучаствовать в Чемпионате России.