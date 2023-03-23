В Челябинской области проверили строительство и ремонт соцобъектов народной программы «Единой России».

Объектами проверки стали строящиеся в Катав-Ивановском районе ФОК, дом культуры и жилой дом на 85 квартир. Партийный десант также проконтролировал ход ремонтных работ в больнице Катав-Ивановска.

Контрольный рейд возглавила депутат «Единой России» Заксобрания региона Лена Колесникова. Участие в проверке приняли глава муниципалитета, секретарь местного отделения партии Николай Шиманович, председатель районного Собрания депутатов Александр Васильев и председатель городского Совета депутатов Галина Федосеева.

Группа контроля посетила площадку, где начинается строительство ФОКа. В рамках проекта предусмотрено строительство двух зданий. Первое - трехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом, залом для спортивных игр, аэробики и занятий с использованием тренажеров и снарядов. Второе - бассейн, высотой в четыре этажа.

Как отмечают в пресс-службе челябинского регионального отделения «Единой России», возведение объектов рассчитано на три года. Работы, общая стоимость которых составит 550 миллионов рублей, планируют завершить в 2025 году.

Следующий объект - жилой дом на 85 квартир. Администрация района рассматривает вариант покупки квартир у застройщика и переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания. В общей сложности планируется переселить 192 жителя из семи аварийных домов.

Депутаты «Единой России» также проверили клуб «Маяк», возводимый при поддержке партийного проекта «Культура малой Родины». На верхнем этаже будут размещены зрительный зал со сценой, кабинеты для занятий прикладным творчеством и музыкальных коллективов, гостиная, кружковые помещения, санузлы. На нижнем - раздевалки для посетителей хоккейных коробок и волейбольной площадки, пункт проката, санузлы, помещения для спортивного инвентаря. Открытие клуба «Маяк» планируется осенью этого года.

Кроме того, завершилась проверка в больнице Катав-Ивановска, где также в рамках реализации народной программы «Единой России» идет капитальный ремонт двух больничных корпусов.

В помещении основного лечебного корпуса демонтированы треснувшие перегородки и построены новые, идет замена напольного покрытия и оштукатуривание стен. Также здесь заменены проводка и инженерные сети, оборудована вентиляция, начали укладывать плитку.

В здании инфекционного отделения отремонтирована кровля, проведена замена окон, начата облицовка здания, продолжаются внутренние работы.