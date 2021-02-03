В Челябинской области растет число школьников на карантине по ОРВИ и дошкольников на изоляции по ковиду

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В Челябинской области растет число школьников на карантине по ОРВИ и дошкольников на изоляции по ковиду

В Челябинской области растет количество классов, отправленных на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) и число групп в детских садах, которые изолированы после контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минобрнауки области, по предписанию Роспотребнадзора на изоляции как контактные с больным COVID-19 находятся 13 групп из детских садов в Челябинске и три группы из детских садов города Коркино. В начала недели на изоляции были три группы в Челябинске и две в Коркино.

Как сообщили в пресс-службе минздрава, за минувшие сутки подтверждено три случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди школьников, днем ранее – ни одного.

При этом в настоящий момент в регионе нет ни одной школы и класса, которые бы находились на изоляции как контактные с заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19.

Кроме того, за прошедшие сутки еще 13 классов из семи школ области отправили на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минобрнауки области, по состоянию на третье февраля на карантин по ОРВИ закрыты 72 класса из 38 школ области (накануне – 59 классов из 31 школы области). Всего в образовательных учреждениях региона сформировано почти 20 тысяч классов.

Продолжает расти число педагогов школ, которые находятся на больничном по различным основаниям - по уходу за ребенком, по вирусным заболеваниям и заболеваниям, связанным с диспансерным наблюдением, по возрасту 65+. На сегодня 1015 педагогов школ находятся на больничном, - накануне - 979 учителей. Всего в школах работает более 29 тысяч педагогов.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. При выявлении единичных случаев ковида изолируют только самого заболевшего и школьников из близкого круга контактных с инфицированным.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценивается как неблагополучная, но не эпидемическая. Отмечался рост заболевших ОРВИ среди трудоспособного населения.