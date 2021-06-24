В Челябинской области растет доля молодых среди заболевших ковидом

В Челябинской области растет доля молодых в общей массе заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, а также с каждой новой неделей лета повышается число выявляемых случаев заболевания среди детей.

«Специалисты говорят о большом количестве случаев бессимптомного течения болезни. О росте заболеваемости среди молодёжи», - отметил губернатор Алексей Текслер на областном совещании с главами.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на прошлой неделе в структуре заболевших ковидом дети составляли 8,1%, взрослое население - 91,9%. На этой неделе доля детей среди инфицированных выросла на один процентный пункт - до 9,1%, доля взрослых сократилась до 90,9%.

За третью неделю июня уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией среди новорожденных и детей от семи до 14 лет вырос в 1,5 раза, среди подростков 15-17 лет и молодых южноуральцев 18-29 лет – в 1,2 раза.

Повысилось в 1,3 раза и число инфицированных среди жителей старшего возрасте – от 50 до 65 лет, немного (на 6%) подросла заболеваемость среди пенсионеров от 65 лет и старше.

В группе малышей от одного года до шести лет заболеваемость регистрировалась на уровне прошлой недели.

При этом отмечается снижение числа заболевших среди жителей среднего возраста – от 30 до 49 лет.

По данным Роспотребнадзора, в целом эпидемическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в области сохраняется неблагополучной.

По состоянию на 24 июня в Челябинской области зарегистрировано более 65 тысяч случаев коронавирусной инфекции COVID-19 (за сутки стали регистрировать более 100 заболевших).

Алексей Текслер поставил главам задачу усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер: «Особое внимание следует уделить контролю соблюдения противоэпидемических мер в общественных местах. В последнее время люди расслабились, большинство наших граждан пренебрегают элементарными мерами защиты. Масочный режим практически не соблюдается в общественном транспорте, во многих учреждениях и торговых организациях почти не следят за соблюдением социальной дистанции, уже не всегда встретишь санитайзеры. Коллеги, это просто недопустимо».