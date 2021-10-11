11.10.2021
Администрация Челябинска будет судиться с подрядчиком из-за погибших деревьев
11.10.2021
В Челябинске ужесточатся проверки соблюдения антиковидных мер
11.10.2021
ГРЦ Макеева наградил в Миассе победителей детского конкурса «На ракете – в школу»
11.10.2021
В Челябинской области продолжает снижаться число официальных безработных
11.10.2021
В Челябинске отремонтируют 16-й по счету трамвайный переезд
11.10.2021
В Челябинской области сокращается число классов, закрытых на карантин
В Челябинской области растет смертность от ковида
11.10.2021
В Челябинске ужесточатся проверки соблюдения антиковидных мер
10.10.2021
Анонсы событий и мероприятий на 11 октября
10.10.2021
В Челябинской области установлен новый антирекорд по суточности смертности пациентов с ковидом
10.10.2021
В Челябинской области борьбу с ковидом продолжают более 10,7 тысячи жителей
В Челябинской области вводится обязательная вакцинация от ковида
08.10.2021
В Челябинской области за 9 месяцев неэффективно израсходовали 383,3 миллиона бюджетных рублей
08.10.2021
Кто в Челябинской области получит QR-код, когда и на какой срок
07.10.2021
Владимиру Путину рассказали о Челябинской свалке
06.10.2021
В воскресенье впервые широко отметят Собор святых Челябинской митрополии
05.10.2021