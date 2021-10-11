В Челябинской области растет смертность от ковида

В Челябинской области за минувшую неделю скончалось 188 жителей, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (накануне – 27). Это новый максимум недельной смертности от коронавируса за весь период пандемии (неделю назад было 176). Всего ковид оборвал жизни четырех тысяч 952 жителей. Из них три тысячи 682 человека умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 270 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки зарегистрировано 404 новых случая коронавирусной инфекции, что на 0,5% больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 402 заболевших и прирост 0,2%). Это очередной антирекорд по числу выявленных за сутки инфицированных ковидом.

За весь период пандемии лабораторно подтверждено 101 тысяча 886 случаев COVID-19.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 285 пациентова, переболевших ковидом (днем ранее 284). С начала пандемии 85 тысяч 990 жителей сумели победить коварную болезнь.

Продолжают лечение на госпитальных базах и на дому 10 тысяч 902 жителя с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 10 тысяч 810 человек).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.