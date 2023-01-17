В Челябинской области растет заболеваемость ОРВИ

В Челябинской области растет заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

«За прошедшую неделю зарегистрировано 92,23 случая ОРВИ на 10 тысяч населения, что выше уровня прошлой недели на 48,2%», - отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, рост заболеваемости отмечен по всем возрастным группам населения: среди взрослых на 58,9%, среди детей школьного возраста – на 83%, среди детей 3-6 лет – на 49,6%, среди детей до двух лет – на 35,2%.

На сегодня общий уровень заболеваемости ОРВИ превышает эпидпорог на 48,8%, в том числе среди взрослых эпидемический порог превышен в 2,3 раза. Уровень заболеваемости среди детей 7-14 лет и 3-6 лет ниже эпидпорога, среди детей 0-2 лет соответствует уровню эпидпорога.

Напомним, по распоряжению главного санитарного врача в регионе развернуты широкомасштабные противоэпидемические мероприятия. С седьмого декабря введен карантин по гриппу и ОРВИ в больницах и учреждениях соцзащиты области.

Жителям советуют использовать защитные маски при пребывании в культурно-досуговых, развлекательных, спортивных организациях, организациях торговли и общественного транспорта.