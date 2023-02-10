В Челябинской области растёт число мужчин «в декрете»

В Челябинской области увеличивается количество мужчин, которые готовы стать «папами в декрете». На сегодня в декретном отпуске находятся одна тысяча 119 мужчин региона и получают единое пособие по уходу за ребенком.

Первы вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт отметила, что за рубежом давно закрепилась практика, когда отец «уходит в декрет» вместо мамы. И в России мужчины все чаще стали брать отпуск по уходу за ребенком.

«Уходит в прошлое стереотип о том, что забота о малыше – чисто женское дело. Отцы становятся, как это модно сейчас говорить, осознанными», - отметила Ирина Гехт.

Первый вице-губернатор выразила надежду, что в России воспользуются зарубежным опытом поочередного ухода родителей в декретный отпуск. «Это позволило бы продолжать профессиональную деятельность и строить карьеру каждому из родителей без длительных перерывов», - считает первый вице-губернатор, которая воспитала двоих детей.

Ирина Гехт в своем телеграм-канале организовала соцопрос: Ваше отношение к «мужскому декрету».

На сегодня в России оформить отпуск по уходу за ребенком могут не только мама, но также папа, работающие бабушка и дедушка.

Ранее юрист Федерации профсоюзов Челябинской области рассказала агентству «Урал-пресс-информ» о «декретном отпуске» для мужа.

На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место работы (должность). Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в трудовой стаж, а также в стаж работы по специальности