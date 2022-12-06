Декретный для мужа

06.12.2022
Первую медаль «За служение и доблесть» вручили вдове Сергея Пускепалиса
06.12.2022
В администрации Кунашакского района и подведах введен масочный режим
06.12.2022
Авария в Челябинске унесла жизни двух человек
06.12.2022
Уровень заболеваемости ОРВИ в Челябинской области превысил эпидпорог на 70,2%
05.12.2022
В шести городах Челябинской области объявлены НМУ на вторник и среду
05.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на шестое декабря (18+)
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На вопрос отвечает юрист Федерации профсоюзов Челябинской области Ольга Меньшикова.
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О доплате за вредность
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О травме на удаленке, работе на холоде и на крыше
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Юрист: о смартфонах, лишении прав и работе в декрете
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
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В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке
30.11.2022
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022