Декретный для мужа

– Моя жена находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Сейчас ее положили в больницу. С ребенком сидеть некому, а мой работодатель отказывается предоставить мне отпуск по уходу за ним. Работодатель ссылается на то, что такой отпуск уже предоставлен моей жене. Правомерно ли поступает работодатель?

– Пособие по уходу за одним ребенком может получать только один родитель. В такой ситуации работодатель может предоставить отпуск только без сохранения заработной платы.

Тем не менее, муж может на период болезни жены переоформить отпуск на себя и получать пособие по уходу за ребенком. Разберем, что для этого нужно сделать.

Шаг первый

Супруге – если состояние здоровья это позволяет – необходимо подать заявление о прерывании отпуска по уходу за ребенком и прекращении выплаты пособия по месту своей работы. Также у работодателя ей нужно взять справку, что она не использует этот отпуск и не получает пособие (ст. 256 ТК РФ, пп. 39, 42 порядка выплаты детских пособий).

Если по состоянию здоровья супруга не может всего этого сделать, тогда все перечисленное необходимо сделать мужу. По месту работы супруги ему нужно предъявить паспорт, свидетельства о браке и о рождении ребенка, а также информацию о болезни супруги.

Шаг второй

Муж приносит своему работодателю справку с места работы жены и свидетельство о рождении ребенка. Там же мужчине на имя работодателя нужно написать заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком и о выплате пособия.

Важно! В этом случае работодатель не может отказать в предоставлении отпуска по уходу за ребенком.

Шаг третий

На время своей болезни супруга оформляет больничный, а после его закрытия она получит пособие по временной нетрудоспособности. После ее выздоровления обоим родителям надо будет снова написать по месту своей работы заявления:

жене — о возобновлении отпуска по уходу за ребенком.

мужу — о выходе из такого отпуска.

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