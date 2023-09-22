В Челябинской области решается вопрос с обеспечением связью во всех населенных пунктах

Челябинская область поступательно решает вопрос с обеспечением услугами связи всех жителей, в том числе в малых городах и труднодоступных населенных пунктах.

Комитет Законодательного Собрания по информационной политике рассмотрел вопрос о развитии инфраструктуры связи в регионе.

На сегодня в Челябинской области более 98% населения обеспечены услугами доступа к сети Интернет со скоростью не менее чем 1 Мбит/сек. Сотовой связью покрыто 93 процента территории региона.

Наиболее проблемные с точки зрения развития инфраструктуры связи – населенные пункты с населением менее одной тысячи человек.

В рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» из областного бюджета в 2023 году предоставлены субсидии двум операторам связи в объеме 5,5 миллиона рублей на возмещение части затрат на развитие инфраструктуры связи в малых населенных пунктах. Это сделало доступными услуги связи, в том числе обеспечен доступ к сети «Интернет» в шести населенных пунктах области, где проживают 1,2 тысячи человек.

Всего за пять с половиной лет работы региональной программы поддержки операторам возмещены затраты на развитие сетей связи в 123 населенных пунктах.

В рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» с 2021 года осуществляется строительство сетей связи и базовых станций сотовой связи стандартов 2 и 4 G в населенных пунктах с населением от 100 до 500 человек. В 2023 году построено и введено в эксплуатацию базовых станций в 60 таких населенных пунктах. До конца 2023 года планируется построить базовые станции сотовой связи еще в восьми населенных пунктах.

«Регион поступательно решает вопрос с обеспечением связью малых и труднодоступных населенных пунктов. Но здесь важно отметить, что операторы связи являются коммерческими компаниями. Произведенные расчеты показывают, что оборудование и его установка стоят дорого, а если в населенном пункте 100–300 домов, то количество пользователей сети также будет небольшим. Инвестиции будут окупаться не один десяток лет. Помощь государства здесь необходима, – отметил председатель комитета Законодательного Собрания по информационной политике Олег Гербер. – Отрадно было услышать, что целевые индикативы установлены до 2030 года. Задача есть, она будет полностью выполнена. У нас есть семь лет, будем стараться ускорять этот процесс. Интернет и сотовая связь должны быть везде».

В настоящее время завершено голосование за выбор населенных пунктов для создания сетей связи в рамках универсальных услуг связи в 2024 году, которое проводилось на Едином портале государственных и муниципальных услуг до 10 сентября 2023 года. Жители южноуральской глубинки – 23,8 тысячи человек – приняли активное в нем участие. Наибольшее число голосов поступило от жителей Каслинского, Ашинского, Красноармейского, Увельского районов. Среди лидеров по голосованию – населенные пункты Тимино в Каслинском районе – более 2,3 тысячи голосов, Новозаречный в Ашинском районе – более одной тысячи голосов, Кабанка в Увельском районе – около 900 голосов.

Еще один момент, на который обратили внимание депутаты в ходе обсуждения вопроса, – о покрытии связью федеральных автодорог, проходящих по территории области. В настоящее время по поручению Губернатора прорабатывается вопрос покрытия связью стандарта LTE участка автодороги Челябинск-Екатеринбург. Кстати, на номер 112 можно позвонить с любой точки автодорог.

Комитет рекомендовал региональному Министерству цифрового развития обеспечить в 2023 году достижение показателей (индикаторов) Программы и региональных проектов национального проекта «Цифровая экономика». Также необходимо продолжить проработку мероприятий по созданию телекоммуникационной инфраструктуры для покрытия сотовой связью федеральных автодорог, проходящих по территории Челябинской области.