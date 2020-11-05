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В Челябинской области решат проблемы дольщиков восьми домов

Общество
Сегодня, 17:27
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В Челябинской области будут удовлетворены права дольщиков восьми проблемных домов.

Соответствующее решение принял Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков.

Тема восстановления прав граждан, участников долевого строительства, находится в постоянном фокусе внимания губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Совместная работа правительства региона и Фонда защиты прав дольщиков приносит положительные результаты.

Накануне набсовет Фонда принял решение сразу по восьми домам южноуральского региона. Будут удовлетворены права дольщиков 6 домов ЖК «Бриз»: четыре многоэтажки (две очереди дома №4 и дома №5) будут достроены, дольщики двух очередей дома №9 получат денежную компенсацию. Всего, таким образом, будут восстановлены права более 500 дольщиков ЖК «Бриз». Застройщик ООО «Стройдом» (входило в группу компаний «Серебряный ключ») занимался возведением многоквартирных домов на берегу реки Миасс.

Также принято решение по достройке дома ООО «Регионпроект» в Копейске (150 дольщиков). Дольщики дома ООО «Уральская строительная компания» (124 человека) по решению набсовета получат денежные компенсации.

В Едином реестре проблемных объектов сегодня находится 49 домов. По каждому из них планом-графиком предусмотрены мероприятия, направленные на восстановление прав дольщиков. Большинство из них связаны с привлечением к этой работе Фонда защиты прав дольщиков.

Для справки:

В конце 2019 года Фонд принял решение по дому ЖСК «Доватора, 46» в Челябинске. В марте 2020 года совет принял решение по дому «Жилищной инвестиционной компании» в Миассе. Компенсационные выплаты получили 111 семей.

В июле 2020 года наблюдательный совет одобрил решение достраивать четыре проблемных дома застройщика-банкрота СК «Радуга» стр. 2.2, стр. 20.2-1, 20.2-2, дом №6 СК «Дедал–Комид». Еще по трем домам СК «Радуга» принято решение о выплате компенсаций: стр. 21.1-1, 21.1-2, 21.2-1. Выплаты получают 49 дольщиков.

В сентябре этого года набсовет решил достроить дом компании ООО «Инман» – 70 дольщиков из Копейска смогут получить свое жилье. В октябре набсовет решил достроить два проблемных дома в челябинском ЖК «Радуга», где смогут получить свои квартиры 278 дольщиков.

 

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Теги
обманутые дольщики
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