Дело Пязока и Вегельмана, обвиняемых в похищении денежных средств дольщиков, направлено в суд

В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя ООО «Речелстрой» Андрея Пязока и бывшего генерального директора организации Сергея Вегельмана, обвиняемых в мошенничестве (часть четвертая статьи 159 УК РФ).

По данным следствия, обвиняемые в течение 2014-2017 годов путем обмана похитили у дольщиков свыше двух миллиардов рублей, в связи с чем выполнить обязательства по передаче участников долевого строительства жилых домов микрорайона «Lake City» Пязок и Вегельман не могли.

Следователи СУ СК России по Челябинской области проделали значительный объем работы по этому уголовному делу: провели 12 бухгалтерских, оценочных, финансово-аналитических и почерковедческих экспертиз, допросили и признали потерпевшими более полутора тысяч человек, а также допросили более двухсот свидетелей.

Принятыми мерами в ходе расследования уголовного дела возмещен ущерб на сумму более 197 миллионов рублей. Суд по ходатайству следователя СК арестовал имущество обвиняемых на сумму свыше 53 миллионов рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники регионального управления ГУ МВД России по Челябинской области.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Как отмечают в СУ СКР по Челябинской области, при содействии следственного управления правительство региона утвердило программа по завершению строительства домов микрорайона «Lake City» с целью полного исполнения обязательств по предоставлению жилья всем дольщикам, обманутым Пязоком и Вегельманом.

Напомним, 21 февраля 2022 года Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу осужденных Пязока и Вегельмана, отменив приговор Центрального районного суда Челябинска от 27 июля 2021 года, признавшего обоих виновными в привлечении денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (часть вторая статьи 200.3 УК РФ).

Обоих осужденных Центральный районный суд приговорил к лишению свободы в колонии-поселении: Пязока – к двум годам, Вегельмана – к полутора месяцам.

По решению облсуда, дело Пязока и Вегельмана было направлено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.