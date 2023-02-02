Пязока и Вегельмана из печально известного «Речелстроя» обвинили в хищении миллиардов

Учредителю челябинской компании «Речелстрой» Андрею Пязоку и ее бывшему генеральному директору Сергею Вегельману предъявлено обвинение в мошенничестве (часть четвертая статьи 159 УК РФ).

Как сообщает СУ СКР по Челябинской области, следственные органы обвиняют Пязока и Вегельмана в том, что в течение 2014-2017 годов обманным путем они похитили средства дольщиков в размере свыше двух миллиардов рублей. По этой причине обвиняемые не смогли выполнить обязательства по передаче участникам долевого строительства жилых домов микрорайона «Lake City».

Следователи СК РФ при расследовании уголовного дела проделали большую работу: провели 12 бухгалтерских, оценочных, финансово-аналитических и почерковедческих экспертиз, допросили и признали потерпевшими более полутора тысяч человек, а также допросили свыше двухсот свидетелей.

Напомним, год назад, в феврале 2022-го, Челябинский областной суд отменил приговор Пязоку и Вегельману, вынесенный Центральным районным судом Челябинска 27 июля 2021 года. Райсуд признал обоих фигурантов виновными в привлечении денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (часть вторая статьи 200.3 УК РФ). Суд Центрального района приговорил обоих к лишению свободы в колонии-поселении: Пязока – к двум годам, Вегельмана – к полутора месяцам. Отметим, тогда речь шла о 617 миллионах рублей, принадлежащих дольщикам.

Челябинский областной суд, рассмотрев поданную осужденными совместную апелляцию в феврале прошлого года, направил дело Пязока-Вегельмана прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. Осенью 2022 года расследование уголовного дела было возобновлено.

И теперь следственные органы предъявили им обвинение по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».