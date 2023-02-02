02.02.2023
В Челябинске открылся Центр амбулаторной онкоурологической помощи
02.02.2023
Пязока и Вегельмана из печально известного «Речелстроя» обвинили в хищении миллиардов
02.02.2023
На станции «Челябинск-Главный» выявлена течь в одной из цистерн
02.02.2023
В Челябинской области около трех тысяч студентов проходят сейчас практику на предприятиях
02.02.2023
Присоединиться к зарядке на стадионе «Локомотив» могут все желающие
02.02.2023
В УФСБ Челябинской области вспоминают коллег, сражавшихся за Сталинград
Пязока и Вегельмана из печально известного «Речелстроя» обвинили в хищении миллиардов
Ранее речь шла об их махинациях с 617 миллионами, принадлежавшими дольщикам
21.02.2022
Челябинский облсуд отменил приговор Пязоку и Вегельману
24.01.2022
Судьба осужденного за обман дольщиков учредителя «Речелстроя» Андрея Пязока решится через месяц
05.09.2019
Дело в отношении учредителя «Речелстроя» передано в суд
04.04.2019
Дольщикам Речелстроя организуют встречу с силовиками и обманувшим их застройщиком
С первого февраля проиндексирован размер маткапитала
01.02.2023
Енот и Чебурашка - против укронацистских свастик и черепов
31.01.2023
В Челябинской области 55 классов и одну школу закрыли на карантин по ОРВИ
31.01.2023
В Челябинске грядет благоустройство северо-западной части Миасса
30.01.2023
Минобороны провело телемост для бойцов СВО из Челябинской области и их близких
29.01.2023