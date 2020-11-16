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В Челябинской области самая высокая смертность от ковида отмечается в группе 80+

В Челябинской области самая высокая смертность от ковида отмечается в группе 80+

Самый высокий уровень смертности от коронавирусной инфекции в Челябинской области регистрируется в возрастной категории 80 плюс.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге 16 ноября.

«Самая высокая летальность в группе 80 плюс. Порядка 15 процентов, - отметила Ирина Гехт. - Это общероссийские тренды и наши данные коррелируются с общероссийской статистикой. Возраст 80+ дает наибольшую летальность».

Следующая группа по наибольшему уровню смертности в регионе - это пациенты старше 70 лет.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 751 южноуральца в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 228 человек умерли от ковидной пневмонии, 523 человека – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

Накануне зарегистрировано восемь случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекции - умерли пациенты в возрасте 47, 54, 63, 71, 75, 77, 80 и 82 лет. Сутками ранее подтверждено семь случаев смерти – пациентов 53, 66, 69, 80, 81, 82 и 84 лет.