В Челябинской области семьям-долгожителям вручат медали «За любовь и верность»

В Челябинской области состоится торжественное вручение медалей «За любовь и верность» семейным парам, которые прошли вместе путь длиною более 50 лет и внесли вклад в развитие региона. Награждение приурочено ко Дню семьи, любви и верности. Об этом рассказала председатель Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмила Рерих сегодня, шестого июля, на пресс-конференции на площадке «Гранады пресс».

В 2021 году Челябинская область получила 70 медалей «За любовь и верность», которые будут вручены семьям-долгожителям. Людмила Рерих отметила, что заявлений на получение медалей поступило большое количество, отбирать пары было сложно.

«Желающих, конечно же, больше! Пишут дети, родственники, знакомые, соседи, описывают эти пары. Мы эти обращения учитываем, но проводим праздничные мероприятия без вручения медалей, но с участием депутатов, общественных организаций», – рассказала Людмила Рерих.

В этом году рекордсменом по брачному стажу стала заявленная на медаль семья из Ашинского района, прожившая в браке 69 лет.

Из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией, торжественное мероприятие состоится в Челябинске в сентябре. Точную дату объявят позже. Те пары, которые в силу каких-либо обстоятельств не смогут прибыть из других районов области, будут награждены медалями прямо дома.