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В Челябинской области скончались еще четыре человека с коронавирусной инфекцией

Общество
Сегодня, 11:52
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Автор: 
Инна Шемаева

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано четыре новых случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Количество жертв достигло 284 человек.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области, у всех коронавирусная инфекция была сопутствующим заболеванием.

Умер 41-летний мужчина, у которого была гипертоническая болезнь и концентрическая гипертрофия миокарда. У 56-летней женщины также был установлен хронический лейкоз.

Также скончалась 84-летняя женщина, которой помимо «ковидной» инфекции был сахарный диабет с поражением почек и хроническая сердечная недостаточность. Умерла и 79-летняя женщина с постинфарктным кардиосклерозом и сахарным диабетом.

Напомним, в Челябинской области до 23 августа продолжают действовать ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательный масочный режим в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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