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В Челябинской области скончались еще четыре человека с коронавирусом

Общество
Сегодня, 12:00
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Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. У трех из них он был сопутствующим.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области, непосредственно от Covid-19 скончался мужчина 63-х лет. У всех остальных южноуральцев коронавирусная инфекция была сопутствующим заболеванием

Умер 31-летний пациент с диагнозом лейкоз, женщина 72-х лет с лимфомой и скончалась 81-летняя жительница региона, у которой была гипертоническая болезнь и атеросклеротическая болезнь сердца.

Напомним, в Челябинской области до девятого августа продолжают действовать ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательный масочный режим в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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