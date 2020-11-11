В Челябинской области снизилась рождаемость и увеличилась смертность.

Так, за девять месяцев текущего года, с января по сентябрь, на Южном Урале родилось 24 тысячи 800 малышей. Это на тысячу 92 ребенка меньше, чем за аналогичный период 2019-го, когда на свет появилось 25 тысяч 892 младенца.

Умерло за девять месяцев 2020-го года в Челябинской области 36 тысяч 405 человек. Это больше, чем в период с января по сентябрь прошлого года, когда было зарегистрировано 34 тысячи 362 смерти (+2043).

Как сообщает Челябинскстат, естественная убыль населения Южного Урала в текущем году составила 11 тысяч 605 человек (в 2019-м – восемь тысяч 470).