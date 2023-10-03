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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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В Челябинской области снизилась заболеваемость коронавирусом

В Челябинской области за прошедшую неделю сократилось число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.

По данным регионального Роспотребнадзора, на прошедшей неделе (с 25 сентября по первое октября) зарегистрировано 340 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, что на 3,2% меньше показателя предшествовавшей ей недели (с 18 по 24 сентября – 351 заболевший).

С 11 по 17 сентября было зарегистрировано 232 случая заболевания, с четвертого по 10 сентября 164 случая заболевания ковидом, с 28 августа по третье сентября - 108 случаев коронавируса, с 21 по 27 августа - лишь 50 человек заболело.

На прошлой неделе заболеваемость выросла лишь в двух возрастных группах: среди школьников 7-14 лет (на четыре случая) и среди пенсионеров 65 лет и старше (на 10 случаев).

Снижение заболеваемости отмечалось среди малышей до года – на три случая, дошкольников от года до шести лет – на один случай, подростков 15-17 лет – на два случая, молодых 18-29 лет – на пять случаев, среди южноуральцев 30-49 лет – на один случай, жителей 50-64 года – на 12 случаев.

Всего за весь период наблюдения на территории Челябинской области зарегистрировано 415 тысяч 845 случаев новой коронавирусной инфекции (12164,2 - на 100 тысяч населения).

В Роспотребнадзоре пояснили, новый вариант коронавируса (BA.2.86) «Пирола» имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами Омикрона, и он более заразный, чем его предшественники.

Автор: Любовь Юрина
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В Коркино студенты пищевого колледжа взяли «бразды правления» в свои руки

29.09.2023 14:40

В Челябинске состоялся круглый стол по вопросам ресоциализации и адаптации осужденных

29.09.2023 14:12

Задержан гендиректор ЮУ КЖСИ, возбуждено уголовное дело

29.09.2023 13:53

Пенсионеров Челябинска бесплатно обучат цифровой грамотности

29.09.2023 13:32

Челябинские газовики готовы к зиме

29.09.2023 13:25

Горсад имени Пушкина приглашает челябинцев на благотворительный концерт в помощь бойцам

29.09.2023 13:20

Хореографическую притчу «Аркаим. Возвращение легенды» покажут челябинцам

29.09.2023 12:58

Южноуральцев, подвергающих себя риску гибели на воде, будут штрафовать

29.09.2023 12:48

«Тебе, Небесному Царю»: в Челябинске готовят очередную грандиозную выставку Музеев Московского Кремля

29.09.2023 12:48

В Залесье и других районах Челябинска ускорили домашний интернет

29.09.2023 12:44

Театры Южного Урала представят лучшие спектакли на фестивале «Сцена»

29.09.2023 12:02

С фонтанами и подсветкой: в Челябинске преображается пруд на улице Енисейской