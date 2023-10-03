03.10.2023
В Челябинской области снизилась заболеваемость коронавирусом
03.10.2023
Призывников-срочников не будут направлять в зону боевых действий
03.10.2023
Шойгу: В Генштабе планов по дополнительной мобилизации нет
03.10.2023
Ветеран челябинского СОБР передал гуманитарную помощь участникам СВО
03.10.2023
Челябинский «Мухоморыч» на колесах стал «фигурантом» дела УФАС
03.10.2023
Эко-активисты из Миасса объехали озеро Тургояк на велосипедах и очистили его берега от мусора
В Челябинской области снизилась заболеваемость коронавирусом
26.09.2023
В Челябинской области сохраняется рост заболевших коронавирусом
19.09.2023
Новый вариант ковида «Пирола» более заразный, чем его предшественники
19.09.2023
Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает расти
02.05.2023
В Челябинской области продолжает снижаться число заболевших ковидом
Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Челябинске обрел свой постоянный дом
03.10.2023
Погода на октябрь в Челябинской области
02.10.2023
Отопительный сезон в Челябинске стартует третьего октября
02.10.2023
Здание земской школы в Воскресенском включат в госреестр памятников истории и культуры РФ
02.10.2023
Первого октября стартует осенний призыв – ряды ВС пополнят 130 тысяч новобранцев
30.09.2023