В Челябинской области снизилась заболеваемость коронавирусом

В Челябинской области за прошедшую неделю сократилось число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.

По данным регионального Роспотребнадзора, на прошедшей неделе (с 25 сентября по первое октября) зарегистрировано 340 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, что на 3,2% меньше показателя предшествовавшей ей недели (с 18 по 24 сентября – 351 заболевший).

С 11 по 17 сентября было зарегистрировано 232 случая заболевания, с четвертого по 10 сентября 164 случая заболевания ковидом, с 28 августа по третье сентября - 108 случаев коронавируса, с 21 по 27 августа - лишь 50 человек заболело.

На прошлой неделе заболеваемость выросла лишь в двух возрастных группах: среди школьников 7-14 лет (на четыре случая) и среди пенсионеров 65 лет и старше (на 10 случаев).

Снижение заболеваемости отмечалось среди малышей до года – на три случая, дошкольников от года до шести лет – на один случай, подростков 15-17 лет – на два случая, молодых 18-29 лет – на пять случаев, среди южноуральцев 30-49 лет – на один случай, жителей 50-64 года – на 12 случаев.

Всего за весь период наблюдения на территории Челябинской области зарегистрировано 415 тысяч 845 случаев новой коронавирусной инфекции (12164,2 - на 100 тысяч населения).

В Роспотребнадзоре пояснили, новый вариант коронавируса (BA.2.86) «Пирола» имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами Омикрона, и он более заразный, чем его предшественники.