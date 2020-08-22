В Челябинской области снова увеличился уровень заболеваемости коронавирусом

Уровень заболеваемости коронавирусом в Челябинской области снова повысился. По данным на 22-е августа, в регионе подтверждено 75 новых случаев заражения Covid-19. Это выше аналогичного показателя предыдущего дня (было 73).

В регионе на сегодняшний день подтвержден 13744 случая заболевания COVID-19. Всего в Челябинской области больных коронавирусом сейчас насчитывается 2889 человек.

По России общее количество заболевших коронавирусом составило на 22-е августа 946 тысяч 976 человек. Общее число умерших в стране достигло 16 тысяч 189 человек.

Как сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области, за прошедшие сутки из больниц региона выписаны 277 человек. Это почти в два раза больше, чем днем ранее, 21-го августа. Тогда больничные палаты покинули 154 южноуральца.

Все жители региона с подтвержденным коронавирусом находятся в инфекционных отделениях и изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на «горячую линию».

В Челябинской области до шестого сентября действуют ограничения и правила режима повышенной готовности.