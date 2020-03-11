В Челябинской области сохраняется карантин в больницах и учреждениях соцзащиты

В медицинских организациях и учреждениях системы социальной защиты населения Челябинской области сохраняется до особого распоряжения карантин по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ).

Как сообщает Челябинское территориальное управление Роспотребнадзора, в настоящее время заболеваемость ОРВИ имеет смешанную этиологию и обусловлена циркуляцией вирусов гриппа А и В.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией 2019-nCoV на территории региона не выявлено.

На данный момент в Челябинском областном клиническом противотуберкулезном диспансере остаются под наблюдением врачей восемь здоровых граждан КНР.

Под медицинским наблюдением в области на сегодня находятся 364 человека, в том числе 79 граждан КНР, 23 гражданина Италии, два гражданина Южной Кореи, один гражданин Ирана.

В целом по региону уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога на 10%, в Челябинске – на 11 процентов. В 11 муниципалитетах сохраняется превышение эпидпорогов более чем на 20%

Южноуральцы могут в любое время суток задать вопрос по вирусным заболеваниям по телефону горячей линии минздрава 8 (351) 240-15-16.

Жителям советуют при появлении признаков респираторного заболевания незамедлительно обращаться за медицинской помощью.