В Челябинской области сохраняется напряженная ситуация по коронавирусу

В Челябинской области сохраняется напряженная ситуацию по распространению коронавирусной инфекции Covid-19.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге 20 октября.

На сегодня в регионе лабораторно подтверждено 18 тысяч 734 случая коронавирусной инфекции.

«Выявлено на тысячу населения - 5,4. Коэффициент распространения инфекции – 1,06. То есть надо понимать, что, если данный коэффициент больше единицы, значит мы имеем напряженную текущую ситуацию по распространению инфекции. Только при достижении показателя единица и ниже мы сможем говорить, что инфекция остановилась», - пояснила Ирина Гехт.

Суточный темп прироста увеличился и составил 0,61 процента, накануне было 0,5 процента. Средний темп прироста за семь дней – 0,6 процента.

На сегодняшний день в больницах получают лечение три тысячи 840 человек, амбулаторно наблюдаются еще три тысячи 107. Госпитализировано в медицинские организации 733 человека.

Свободный коечный фонд на утро составлял 27,1 процента. «Понятно, что он заполняется в течение дня – по мере прохождения компьютерной томографии и на основании результатов выезда скорой помощи», - уточнила Ирина Альфредовна.