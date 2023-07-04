В Челябинской области сохраняется сложная ситуация с абортами

В Челябинской области в 2022 году в коммерческих клиниках было проведено порядка трех тысяч абортов, сообщила в своем Telegram-канале первый вице-губернатор Ирина Гехт.

По ее словам, в области сохраняется сложная ситуация с абортами. В женских консультациях с женщинами, решившими прервать беременность, разговаривают психологи. И зачастую им удается убедить будущую маму сохранить ребенка. Но в частных клиниках подобная работа там не проводится.

«Только в 2022 году в коммерческих медучреждениях нашего региона было проведено около трех тысяч абортов (не включая медикаментозные). То есть почти треть от общего числа прерываний беременности», - рассказала Ирина Гехт.

Согласно исследованиям, называется несколько причин, по которым здоровые женщины не спешат становиться мамами. Для одних важнее оказывается материальная составляющая жизни: построить карьеру, приобрести жилье, получать стабильную зарплату. Для других нужно обязательно получить согласие отца или других близких родственников на рождение ребенка. Некоторые откладывают материнство откладывают из-за нестабильной обстановки в окружающем мире.

«А как вы думаете, что становится решающим фактором, из-за которого женщина отказывается рожать ребенка», - интересуется у своих подписчиков первый вице-губернатор.

Главный внештатный акушер-гинеколог минздрава региона Алексей Шерстобитов рассказал, в каждой женской консультации есть кабинет социально-психологической поддержки. Там работают психологи, юристы и соцработники. И каждая женщина, которая идёт на прерывание беременности, в обязательном порядке направляется к ним на консультацию.

«Они рассказывают будущей маме о том, какие привилегии женщина может получить, сохранив ребёнка, о мерах социальной и финансовой поддержки матерей, а также оказывают психологическую помощь. Дальнейшее решение в любом случае остаётся за пациенткой.

Благодаря работе таких кабинетов количество абортов в Челябинской области за последние семь лет снизилось в 4,5 раза.