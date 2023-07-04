04.07.2023
В Челябинске водителю плохо за рулем, потребовалась помощь спасателей
04.07.2023
СК начал доследственную проверку по факту загрязнения нефтепродуктами реки Большой Бердяуш
04.07.2023
В Челябинске участились случаи масштабных загрязнений мусором зеленых массивов
04.07.2023
В Челябинской области прибавилось офицеров - защитников границы
04.07.2023
В Челябинске сотрудники МЧС спасли угодившего в ловушку стрижа
04.07.2023
В автобусах Челябинска за неделю поймали больше тысячи «зайцев»
В Челябинской области сохраняется сложная ситуация с абортами
28.03.2023
Южноуральцы реже стали прерывать беременность и чаще решаться на многодетность
22.10.2019
Новая мера борьбы с абортами. Беременным добавят на психолога
13.09.2018
Челябинцы присоединятся к общероссийской акции против абортов
23.07.2018
В Троицком районе состоялся Крестный ход о прощении за грех аборта
В начале недели Южный Урал будет в барическом поле, потом – под влиянием антициклона
03.07.2023
Бажовский фестиваль в 2023 году побил свой рекорд по числу гостей и участников
03.07.2023
Михаил Скоков поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
03.07.2023
Прогноз погоды в Челябинской области на июль 2023 года
01.07.2023
С первого июля в поликлиниках Челябинской области начнут работать психологи
30.06.2023