28.03.2023
Пьяный житель Нязепетровска задушил пенсионера на глазах его жены и пожилых соседок
28.03.2023
Троллейбус «СИНАРА» признан безопасным для пассажиров и обслуживающего персонала
28.03.2023
Для диких животных Челябинской области проложили почти 24 тысячи километров троп
28.03.2023
В Челябинске пройдет XXI Славянский научный собор
28.03.2023
ВТБ: жители Урала в феврале больше всего потратили на ремонт
28.03.2023
В поселке Ук открыли обновленный сельский клуб
Южноуральцы реже стали прерывать беременность и чаще решаться на многодетность
28.03.2023
Учитель в Копейске, отстраненный от работы за рукоприкладство, отказался увольняться
24.03.2023
Психологи оценят обстановку в школах Челябинской области в связи с несколькими инцидентами
22.03.2023
В Челябинске проверят частный медцентр, где отказали в реабилитации ребенку-инвалиду
21.03.2023
«Женское движение Единой России» представило инициативы по поддержке женщин
В Челябинске назвали лучших и худших перевозчиков
28.03.2023
Военнослужащие-контрактники Челябинской области получат дополнительные меры поддержки
27.03.2023
Челябинск погряз в мусоре, власти рапортуют: «Ситуация на контроле»
27.03.2023
Челябинск расцветет и зацветет к первому июня
27.03.2023
У православных начинается пятая неделя Великого поста – «Похвальная»
26.03.2023