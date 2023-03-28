Южноуральцы реже стали прерывать беременность и чаще решаться на многодетность

В Челябинской области за последние шесть лет почти в два раза уменьшилось общее число абортов и при этом растет число семей, который решили стать многодетными. Об этом рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт на своей странице в соцсетях.

В 2022 году в Челябинской области приняли решение прервать беременность девять тысяч 933 жительницы области, в 2017 году абортов было на 43,3% больше – на свет не появилось, как минимум, 17 тысяч 610 малышей.

По данным масштабного исследования, проведенного Росстатом, в целом по России также уменьшилась доля женщин, решающихся прервать беременность.

При этом в Челябинской области по некоторым показателям ситуация отличается в лучшую сторону. В регионе есть устойчивая тенденция к рождению третьих детей, особенно сильны традиции многодетности в сельских территориях. В 2022 году в девяти тысячах 844 семьях родился третий ребенок. В 2017 году таких семей было меньше – восемь тысяч 175.

В целом россиянки все реже хотят иметь троих и более детей. Доля женщин, готовых родить не более двух детей, составила около 70%. При этом почти 40% респонденток могли бы решиться на многодетность при дополнительной господдержке.