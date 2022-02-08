В Челябинской области сокращается число классов и школ на карантине по ОРВИ

В Челябинской области на карантине по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) и гриппу находятся 1906 отдельных классов и 47 школ.

«В Челябинской области 1906 классов и 47 школ области находятся на карантине по ОРВИ», - сообщили в пресс-службе минобрнауки.

В области сокращается число классов и школ, закрытых на карантин по ОРВИ. По состоянию на седьмое февраля было на карантине две тысячи 695 классов и 62 школы (в конце предыдущей недели – три тысячи 463 класса и 67 средних общеобразовательных организаций).

Кроме того, один класс изолирован по предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусом. Напомним, с этой недели в Челябинской области классы, контактировавшие с больными коронавирусом, не будут ограничены в очном обучении.

По данным регионального минздрава, за прошедшие сутки официально подтвержден 671 случай ковида у школьников, что на 1,7% больше аналогичного показателя предыдущих суток (было – 660 заболевших). С начала учебного года зарегистрировано семь тысяч 896 случаев ковида у учащихся школ, из них с начала 2022 года – семь тысяч 736.

Кроме того, по причине острой респираторной вирусной инфекции на карантине находятся шесть групп и три сельских детских сада в Нагайбакском, Аргаяшском и Каслинском районах.

На изоляции как контактные с больным коронавирусом находятся семь групп в четырех детских садах.

Ранее агентство объясняло, при каких условиях отправляют южноуральских школьников на карантин по ОРВИ и коронавирусной инфекции.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. «Школьные занятия и посещение детьми дошкольных организаций приостанавливают на срок не менее семи дней (равен инкубационному периоду гриппа или ОРВИ). Срок может быть продлен», -уточнили в министерстве.