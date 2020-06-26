В Челябинской области сокращается суточная смертность пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано четыре случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19 – скончались одна женщина и двое мужчин. С начала пандемии общее число умерших пациентов с коронавирусом достигло 136.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за сутки умерло по одному жителю Челябинска, Южноуральска и Карталинского района. У всех троих причиной смерти стали иные заболевания, а ковид был сопутствующим.

Накануне в Челябинске зарегистрирована смерть 86-летней женщины. Причина смерти – сахарный диабет, острый инфаркт миокарда (ковид сопутствующий). С момента начала пандемии в городе умерло 53 человека в возрасте от 24 до 96 лет. У 39 пациентов причиной смерти стала ковидная пневмония.

В Карталинском районе скончался 56-летний мужчина. Причина - множественная миелома, хрониодиализ (ковид сопутствующий). Всего в районе зарегистрировано две смерти пациентов с коронавирусом, в том числе у одного причина – ковидная пневмония.

В Южноуральске умер 90-летний мужчина. Причина смерти - хроническая обструктивная болезнь лёгких, ковид сопутствующий).

Всего с момента пандемии в Магнитогорске умерло 29 пациентов с коронавирусом, в том числе 17 – от ковидной пневмонии. В Златоусте зафиксировано 13 смертельных случаев у пациентов от 56 до 85 лет (семеро – от ковидной пневмонии), в Миассе - 10 пациентов с коронавирусной инфекцией в возрасте от 35 до 82 лет (семеро – от ковидной пневмонии).

В Саткинском и Брединском районах умерло по четверо пациентов с коронавирусной инфекцией, в Верхнеуральском районе – трое, в Ашинском и Октябрьском районах – по двое жителей.

В Кыштыме, Пласте, Трехгорном, Троицке, Южноуральске, в Аргаяшском, Брединском, Катав-Ивановском, Карталинском, Коркинском, Копейском, Красноармейском, Кунашакском, Нязепетровском, Увельском и Чебаркульском районах зарегистрировано по одному случаю смерти пациента с коронавирусом.

Всего за время пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 136 южноуральцев, в том числе 84 человека умерли от ковидной пневмонии, 53 человека – от иных заболеваний (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус).

По данным на утро 26 июня в России скончалось 8 тысяч 605 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирован 307 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области –136 (в том числе 84– непосредственно от ковида), в Свердловской области – 82, в Ханты-Мансийском автономном округе - 38, в Ямало-Ненецком автономном округе – 34, в Тюменской области – 16, в Курганской - 1.