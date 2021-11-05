В Челябинской области составлен реестр опасных зданий, несущих угрозу детям

Эксперты регионального отделения Общероссийского Народного фронта в Челябинской области составили реестр опасных зданий, несущих угрозу детям, на основании проведенного мониторинга недостроенных и заброшенных зданий, которые располагаются рядом с детскими образовательными учреждениями и имеют открытый доступ.

Так, один из самых скандальных недостроев Челябинска на улице Мира, 19 недолго простоял закрытым от любопытных детей. В 2019 году здесь разбился подросток, получив серьезные травмы головы. Мальчик попал в реанимацию.

Также в Металлургическом районе старое заброшенное здание соседствует со школой на улице Пекинской, 20. По словам местных жителей, те, кто любят прогуливать занятия, проводят время внутри многоэтажки – стоит только перейти дорогу. Доступу ничто не препятствует.

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На улице Молодежной, 7 обнаружился объект, от которого остались одни руины. Он вплотную примыкает к жилому дому, а разделяют эти территории лишь листы профнастила и перила. Выходя из подъезда, ребенок вместо детской площадки видит гигантскую гору кирпичей и остов здания, и ничто не мешает ему исследовать его, особенно с учетом отсутствия альтернативного варианта для игр.

Другие районы Челябинска не отстают. Дом на улице Руставели, 30-Б. Рядом с ним находятся школа и детский сад, и в 2017 году уже был прецедент, когда подростки устроили догонялки на хлипкой крыше.

В Курчатовском районе два заброшенных здания-близнеца на улице Краснознаменной, 21 и 23. Одно из них имеет открытый доступ, другое – ограждено забором. А заброшенный дом рядом с детской школой искусств (ДШИ) №9 на Свердловском проспекте, 17-А стал пристанищем для лиц без определенного места жительства.

В Копейске на Коммунистическом проспекте, 35, общественники встретили детей, играющих возле заброшенного здания. В поселке Роза рядом с местной ДШИ и общеобразовательной школой №4 (в районе улицы 9 Мая, 14) – целый квартал разрушенных домов. Кроме установки предупреждающей таблички, никаких мер безопасности не предпринято.

«Помимо того, что старые здания сами по себе несут опасность, они также нередко становятся местом преступлений против детей. Так, в октябре 2021 года произошел резонансный случай в поселке Димитрова в Магнитогорске. Там в заброшенном здании были совершены насильственные действия против девятилетней девочки», - отмечают активисты ОНФ.

Южноуральские общественники передали составленный реестр опасных зданий региональным властям, администрации Челябинска, главам районов и руководителям муниципалитетов. Также Народный фронт направил обращение в прокуратуру.