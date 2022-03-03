В Челябинской области создан штаб для координации оказания помощи прибывшим из ЛНР и ДНР

В Челябинской области создают оперативный штаб по координации работы в части оказания помощи гражданам, прибывшим в регион из Луганской и Донецкой народных Республик (ЛНР и ДНР).

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Оперативный штаб возглавил Алексей Текслер. В его состав вошли первые замглавы региона Ирина Гехт (замруководителя штаба) и Виктор Мамин, вице-губернаторы, министры, замначальника УФСБ, начальник регионального следственного управления, прокурор области, начальник ГУ МЧС области, замначальника ГУ МВД региона, руководитель регионального управления войск национальной гвардии, замначальника ЮУЖД, уполномоченный по правам человека в регионе, детский омбудсмен, руководитель областной службы занятости, и.о. управляющего пенсионным фондом,

Напомним, к настоящему моменту в управления соцзащиты Челябинской области обратились 33 человека (среди них 14 несовершеннолетних), которые вынужденно покинули территории Луганской и Донецкой народных Республики и самостоятельно прибыли в регион.

Из общего числа прибывших по 11 жителям ДНР и ЛНР в ГУ МВД России по Челябинской области подтвердили информацию о том, что они пересекли границу после 18 февраля 2022 года.