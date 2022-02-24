В Челябинской области созданы три пункта ПВР для беженцев

В Челябинской области в настоящее время подготовлены три пункта временного размещения (ПВР) для вынужденных переселенцев из Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР) на базе трех учреждений.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» первый заместитель губернатора Ирина Гехт, пункты временного размещения для беженцев из ДНР и ЛНР будут созданы на базе одного учреждения Минздрава, одного учреждения учреждение соцзащиты и одного муниципального учреждения.

ПВР создается на базе многопрофильного санатория «Сосновая горка» (Чебаркульский район), государственного учреждения Областного социально - оздоровительного центра граждан пожилого возраста «Тополек» (Варна) и муниципального казенного учреждения социально-оздоровительный центр «Утес» (д. Ужевка, Сосновский район).

«Другие пункты в области пока не готовим», - уточнила Ирина Альфредовна.

Ранее власти заверяли, что размещение беженцев в учреждениях социальной защиты и санаториях не создаст дискомфорта для южноуральцев, которые там проживают и отдыхают.

Напомним, Челябинская область первой среди субъектов России заявила о своей готовности принять и разместить на своей территории беженцев из ДНР и ЛНР. По распоряжению губернатора Алексея Текслера 18 февраля была начата подготовительная работа. Пока в регион не прибыл ни один переселенец из ДНР и ЛНР.

Алексей Текслер дал поручения в связи с осложнившейся ситуацией в Донбассе.

В регионе открыта «горячая линия» для вынужденных переселенцев. Беженцы могут позвонить в любое время суток по номеру круглосуточного многоканального телефона – 8-800-201-90-33.