В Челябинской области стартовала обязательная вакцинация

С понедельника, 11 октября, на всей территории Челябинской области введена обязательная вакцинация от COVID-19 (постановлением руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Семенова).

С сегодняшнего дня у ряда категорий работающих совершеннолетних южноуральцев появилась обязанность вакцинироваться от ковида. Прививку должны будут поставить жители области с 18 лет и старше, профессиональная деятельность которых связана с общением с людьми. Это сфера образования, медицины, соцзащиты, культуры, сферы обслуживания (общепит, ЖКХ, гостиницы, МФЦ, почта, финансовые, спортивные, бытовые и досуговые услуги, государственная и муниципальная службы).

Первый компонент вакцину нужно успеть поставить до 11 ноября, второй (полностью привиться) - до 11 декабря. Это требование распространяется как на сотрудников государственных организаций и предприятий, так частных и индивидуальных предпринимателей. Делать прививки не придется только тем работникам, у кого есть медотвод.

Министерство здравоохранения заверяет, что имеющейся в наличии в области вакцины от ковида хватит на всех желающих привиться (в регион поступило 1,36 миллиона комплектов).

Пока не рекомендуется ставить вакцину детям до 18 лет. Противопоказанием также являются любое острое заболевание или обострение хронического. «Когда вы болеете и вам ставят прививку, у организма не хватает сил для выработки иммунитета (он занят решением другой проблемы). Выздоравливайте или добивайтесь ремиссии (при хроническом заболевании) и потом занимайтесь вакцинацией», - рекомендовала инфекционист.

Прививка от ковида противопоказана также аллергикам и тем, у кого была отмечена аллергическая реакция на предыдущее введение препарата или сопутствующие компоненты вакцины (такого у вакцины от ковида нет, это достаточно чистый препарат). Людям с онкологическими заболеваниями нужно принимать решение о вакцинации после консультации с лечащим врачом.

Справку о медотводе от прививки можно получить у участкового врача по месту жительства.

Планировалось к сентябрю привить 60% населения или один миллион 618 тысяч 595 жителей. К началу ноября 2021 года уровень коллективного иммунитета должен достигнуть 80% (в том числе учитываются переболевшие и ревакцинированные жители).

На сегодня привито почти 894 тысячи жителей - чуть более 50% от плана (без учета жителей ЗАТО – более 47%).

В будние дни поставить прививку от COVID-19 можно в поликлинике по месту жительства, записавшись по телефону регистратуры, единому номеру 122 или воспользовавшись порталом «Госуслуги».

По мере необходимости мобильные бригады готовы выезжать на предприятия и в организации (по заявкам).

На сегодня ситуация с коронавирусной инфекцией в области остается напряженной. За весь период пандемии заболело более 101 тысячи жителей. Уже месяц в регионе отмечается рост суточного числа заболевших и в течение 10 дней подряд регистрируются новые максимумы (с момента пандемии) инфицированных и умерших за сутки. Наибольший прирост отмечается среди трудоспособного населения.

На сегодня продолжают борьбу с ковидом более 10 тысяч жителей. Из общего числа госпитализированных 94% не были привиты от коронавируса.

«Обязательная вакцинация людей из групп риска – привычная практика, – подчеркивают в правительстве области. – В настоящий момент такую вакцинацию ввели уже во многих регионах России».