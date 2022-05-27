27.05.2022
В Челябинской области стартует конкурс СМИ на лучшее освещение работы профсоюзов
27.05.2022
В 2022 году на ЮУЖД отремонтируют 19 железнодорожных переездов
27.05.2022
За сутки заболело ковидом 114 южноуральцев, выздоровело 223, умерло двое
27.05.2022
В Челябинске на заброшенной стройке бетонная плита упала на подростка
27.05.2022
Минцифры разработает единые стандарты связи для территорий ДНР и ЛНР, подшефных регионам РФ
27.05.2022
В Златоусте наказали сотрудников колледжа, где на подростка упали футбольные ворота
В Челябинской области стартует конкурс СМИ на лучшее освещение работы профсоюзов
06.05.2022
Профсоюз добился компенсации морального вреда водителю «Дикси»
01.05.2022
Первомай объединил тысячи челябинцев
29.04.2022
«ZА МИР! ZА ТРУД! ZА МАЙ!»: под таким лозунгом пройдет в Челябинске праздник Весны и Труда
25.04.2022
Профсоюзы Челябинской области присоединились к Всероссийскому автопробегу «Zа мир без нацизма!»
Наталья Риккер: Джаз – это универсальный язык общения
26.05.2022
Апелляционный суд отказал челябинским экоактивистам в иске о стройке рядом с бором
25.05.2022
Zнак Победы: Жители Кидыша создали геоглиф в поддержку спецоперации
25.05.2022
Дольщики Копейска обратились к Путину: Покупали квартиры, а получили офисы
25.05.2022
Судьба замороженного конгресс-холла в Челябинске пока не определена, а ХП еще работает
24.05.2022