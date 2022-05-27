В Челябинской области стартует конкурс СМИ на лучшее освещение работы профсоюзов

В Челябинской области объявлен конкурс среди региональных средств массовой информации на лучшее освещение деятельности профсоюзных организаций. Организаторами выступают региональная Федерация профсоюзов и Союз журналистов области. Приём работ продлится с первого июня по 15 сентября.

Конкурс призван популяризировать в медиапространстве деятельность профсоюзов, а также социальное партнёрство как эффективный способ разрешения социально-трудовых конфликтов. Кроме того, мероприятие позволит тиражировать успешные примеры защиты прав трудящихся, а также привлечь работников, особенно молодых людей, к активному участию в деятельности профсоюзов.

Работы журналистов будут оцениваться в нескольких номинациях: «Печатные издания», «Радио», «Телевидение» и «Информационные агентства». В каждой номинации две поощрительные премии I и II степени. По сравнению с прошлым годом призовой фонд увеличен и составляет семь тысяч рублей за премию I степени и пять тысяч рублей за премию II степени. Подать заявку можно в нескольких номинациях. От одного автора или группы авторов принимается до трёх работ.

Конкурсные материалы должны быть размещены в СМИ с первого января по 15 сентября 2022 года. Работы необходимо направлять в электронном виде на почту: profred@bk.ru.

Итоги конкурса Федерация профсоюзов области подведёт до 15 октября. Награждение победителей будет приурочено к Дню профсоюзов в Челябинской области 24 октября.