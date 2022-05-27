В Челябинской области стартует конкурс СМИ на лучшее освещение работы профсоюзов

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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27.05.2022

В Челябинской области начнут готовить рабочих по программе «Профессионалитет»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Общественники попросили губернатора Челябинской области Алексея Текслера обнародовать технико-эко
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Дороги
27.05.2022

Общественники запросили у Текслера расчёты по проекту расширения улицы Худякова

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Торжественное открытие фонтанного сезона в Карабаше Челябинской области состоялась вчера, 26 мая.
27.05.2022

Площадь запела и засияла: в Карабаше включили светомузыкальный фонтан
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске на улице Цвиллинга трамвайные остановки станут более узкими, существующие парковки в
Дороги
Дороги
27.05.2022

Испортив Комсомольский проспект, челябинские власти взялись за Цвиллинга
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В пяти регионах России предлагается запустить пилотный проект для отработки системы долговременно
27.05.2022

Глава минфина РФ раскритиковал пилотный проект по уходу за пожилыми
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2022

В Челябинской области стартует конкурс СМИ на лучшее освещение работы профсоюзов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2022

В 2022 году на ЮУЖД отремонтируют 19 железнодорожных переездов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2022

За сутки заболело ковидом 114 южноуральцев, выздоровело 223, умерло двое
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2022

В Челябинске на заброшенной стройке бетонная плита упала на подростка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2022

Минцифры разработает единые стандарты связи для территорий ДНР и ЛНР, подшефных регионам РФ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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Общество
27.05.2022 16:02

В Челябинской области стартует конкурс СМИ на лучшее освещение работы профсоюзов

В Челябинской области объявлен конкурс среди региональных средств массовой информации на лучшее освещение деятельности профсоюзных организаций. Организаторами выступают региональная Федерация профсоюзов и Союз журналистов области. Приём работ продлится с первого июня по 15 сентября.

Конкурс призван популяризировать в медиапространстве деятельность профсоюзов, а также социальное партнёрство как эффективный способ разрешения социально-трудовых конфликтов. Кроме того, мероприятие позволит тиражировать успешные примеры защиты прав трудящихся, а также привлечь работников, особенно молодых людей, к активному участию в деятельности профсоюзов.

Работы журналистов будут оцениваться в нескольких номинациях: «Печатные издания», «Радио», «Телевидение» и «Информационные агентства». В каждой номинации две поощрительные премии I и II степени. По сравнению с прошлым годом призовой фонд увеличен и составляет семь тысяч рублей за премию I степени и пять тысяч рублей за премию II степени. Подать заявку можно в нескольких номинациях. От одного автора или группы авторов принимается до трёх работ.

Конкурсные материалы должны быть размещены в СМИ с первого января по 15 сентября 2022 года. Работы необходимо направлять в электронном виде на почту: profred@bk.ru.

Итоги конкурса Федерация профсоюзов области подведёт до 15 октября. Награждение победителей будет приурочено к Дню профсоюзов в Челябинской области 24 октября.

Профсоюзы
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Дороги
27.05.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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27.05.2022

Площадь запела и засияла: в Карабаше включили светомузыкальный фонтан
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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27.05.2022 14:46

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25.05.2022 14:36

За новым детским пособием обратилось 100 тысяч южноуральских семей

25.05.2022 14:30

Дольщики Копейска обратились к Путину: Покупали квартиры, а получили офисы

25.05.2022 13:47

Челябинский Камерный театр приглашает на психологические тренинги

25.05.2022 13:44

В Магнитогорске чествовали чемпионов

25.05.2022 12:58

Со сцены Челябинской филармонии впервые в России прозвучит сюита мексиканского композитора

25.05.2022 12:57

В Челябинской области более 1,8 тысячи южноуральцев продолжают бороться с ковидом

25.05.2022 12:17

Сотрудники ФСБ рассказали челябинским кадетам о героях Великой Отечественной

25.05.2022 12:00

Молодёжь Челябинской области отправится на военно-полевые сборы

25.05.2022 11:58

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете «суррогатной торговли детьми»

25.05.2022 11:40

В Старом Першино ремонтируют «мост смерти», на котором погиб 91-летний труженик тыла

25.05.2022 11:25

В челябинских магазинах нашли фальсифицированное сливочное масло

25.05.2022 11:24

ТЭО метротрамвая в Челябинске проходит необходимую экспертизу

25.05.2022 11:21

Количество заявок на технологическое присоединение к электросетям Челябэнерго в 2022 году выросло на 28%

25.05.2022 11:09

ММК объявил о повышении зарплаты сотрудников с первого июня

25.05.2022 11:07

В Златоусте подрядчик плохо сделал дорогу и не хочет устранять свои косяки

25.05.2022 11:05

Для выпускников звучат поздравления с «Последним звонком» и запускается «Марафон побед»

25.05.2022 10:29

В Миассе сотрудник ГИБДД вылетел на встречку и врезался в «Форд», оба водителя погибли

25.05.2022 10:14

Театр «Манекен» приглашает челябинцев на вечер современного танца

25.05.2022 10:01

В России намерены отказаться от Болонской системы образования

25.05.2022 10:00

В Центральном районе Челябинска ликвидирован наркопритон