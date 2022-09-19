В Челябинской области тепло пришло в 13,8% соцучреждений и 7,5% жилого фонда

К Челябинской области на утро понедельника, 19 сентября, отопление запущено в 7,5% жилого фонда и 13,8% социальных учреждений. «Бабье лето» продержится в регионе почти всю рабочую неделю, а потом начнет холодать.

«На 19 сентября приняты распоряжения о начале отопительного сезона в 17 муниципалитетах», - сообщает пресс-служба министерства строительства и инфраструктуры региона.

В 15 муниципальных образованиях на сегодняшний день поэтапно подключается отопление, в основном в социальных учреждениях.

Учитывая температурный режим, губернатор Алексей Текслер на аппаратном совещании поручил организовать подключение к отоплению социально значимых объектов на территории Челябинской области.

Напомним, в Кусинском районе отопительный сезон начался пятого сентября, в Саткинском районе – с восьмого сентября, в Трехгорном и Пластовском районе - с 12 сентября.

В Миассе с 12 сентября начали подключение социальных учреждений и с первого октября тепло придет в жилищный фонд.

В Снежинске отопительный сезон стартовал 14 сентября, в Верхнем Уфалее - с 15 сентября, в Ашинском городском поселении - с 19 сентября 2022 года.

Отопление в дома жителей Нязепетровского района начнет поступать с 21 сентября. «К этому все готово», - написал на своей странице в соцсетях глава района Сергей Кравцов. Изначально планировали начать отопительный сезон в муниципалитете с 14 сентября, но установившееся «бабье лето» откорректировало сроки.

Напомним, по прогнозам «старое бабье лето», которое пришло на Южный Урал 14 сентября, задержится в регионе до предстоящих выходных. Со вторник по четверг в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 22-28 градусов. В ночные часы синоптики обещают плюс 6-11 градусов. Уже в пятницу температура воздуха начнет снижаться. В выходные по прогнозам в Челябинске будет плюс 16-18 градусов.