14.06.2023
В Челябинской области передано в суд уголовное дело в отношении экс-сотрудника «Новатэк-АЗК»
14.06.2023
В Челябинской области три выпускника набрали 200 баллов по двум обязательным ЕГЭ
14.06.2023
К челябинцам возвращаются летние кинотеатры
14.06.2023
Безопасная облачная среда поможет оптимизировать учебные процессы
14.06.2023
Ограничение движения транспорта по путепроводу «Челябинск-Главный» продлено
14.06.2023
Компания «Мистраль» построит в челябинском поселке офисное здание с интернет-кафе
В Челябинской области три выпускника набрали 200 баллов по двум обязательным ЕГЭ
14.06.2023
Глава Челябинского минобрнауки после отставки переходит на работу в педуниверситет
14.06.2023
Глава минобрнауки Челябинской области уходит в отставку
13.06.2023
Южноуральских школьников приглашают принять участие в акции «Навстречу звездам и мечтам»
09.06.2023
В Челябинске школьники могут стать главой города
Активные муниципалитеты Челябинской области получат допсредства на благоустройство
13.06.2023
В День России в Челябинской области вручили госнаграды шести участникам СВО
12.06.2023
Губернатор, спикер, митрополит и путешественник поздравляют южноуральцев с днем России
12.06.2023
В Челябинскую область поступила порция северного воздуха
11.06.2023
На мысе озера Тургояк открыли стелу «Альбатрос»
10.06.2023