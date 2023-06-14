В Челябинской области три выпускника набрали 200 баллов по двум обязательным ЕГЭ

Три одиннадцатиклассника Челябинской области набрали максимально возможные 200 баллов по двум обязательным Единым государственным экзаменам (ЕГЭ), сообщает пресс-служба минобрнауки региона.

«После утверждения результатов по русскому языку, выявлены две выпускницы текущего года из Озерского и Магнитогорского городских округов, получивших 100 баллов по двум предметам, - сообщила первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова. - Учитывая результаты досрочного периода, то в Челябинской области на сегодняшний день три участника ЕГЭ с результатом в 200 баллов».

Напомним, что русский язык и математика являются обязательными предметами для получения аттестата.

В 2023 году ЕГЭ по русскому языку сдавали более 13 тысяч одиннадцатиклассников области. Максимальные 100 баллов получили 60 выпускников.

Экзамен по математике базового уровня сдавали 6,7 тысячи выпускников. Из них 99,1% участников преодолели порог, а оценку «отлично» получили более 2,7 тысячи участников.

По итогам первого экзаменационного дня стобалльные результаты ЕГЭ по химии, литературе и географии получили 36 человек (с учетом досрочного периода).

В министерстве напомнили, в случае несогласия с выставленными баллами по русскому языку и математике базового уровня ученики могут обратиться с апелляцией в конфликтную комиссию. Апелляции будут приниматься в течение двух дней – 19 и 20 июня – с девяти до 17 часов в электронном виде посредством специализированного сервиса conflict.rcokio.ru.