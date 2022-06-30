В Челябинской области удалили выпускника с ЕГЭ по обществознанию

В Челябинской области одиннадцатиклассника удалили с единого государственного экзамена (ЕГЭ) по обществознанию, который сдавался в резервный день. Пересдать они смогут только в следующем году.

Напомним, в среду, 29 июня, 414 участников резервного дня написали ЕГЭ по двум предметам по выбору – обществознанию и химии.

«С ЕГЭ по обществознанию был удален участник за наличие шпаргалки», – сообщили в пресс-службе минобрнауки.

В ведомстве напоминают, если у ученика на экзамене находят мобильный телефон или справочные материалы (в том числе шпаргалки), то его результаты аннулируются и сдавать его выпускник сможет только в следующем году.

Свои результаты по химии и обществознанию участники узнают не позднее 13 июля.

Сегодня, 30 июня, участники резервного дня пишут ЕГЭ по истории и физике.

Напомним, ранее один выпускник, пойманный со шпаргалкой, был удалён с ЕГЭ по математике профильного уровня, один – с ЕГЭ по русскому языку (за наличие справочных материалов), один – с ЕГЭ по математике базового уровня, два – с ЕГЭ по истории и физике, два – с ЕГЭ обществознанию (за шпаргалки), один – с ЕГЭ по биологии (за наличие на экзамене мобильного телефона), двоих – с ЕГЭ по математике (за наличие сотового телефона и справочных материалов на бумажном носителе).

Основной период ЕГЭ в 2022 году проходил с 26 мая по второе июля, в экзаменах приняли участие около 15 тысяч человек.

В резервные дни сдают экзамены те, кто пропустил их в основной период по болезни или другой уважительной причине.

В период государственной итоговой аттестации в Челябинской области действует «горячая линия». По всем вопросам организации и проведения ЕГЭ можно обращаться по телефону +7 (351) 263-25-17.