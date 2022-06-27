27.06.2022
Владимир Колокольцев: Необходимо наращивать усилия по изъятию из незаконного оборота запрещенных веществ
27.06.2022
Виктор Ереклинцев прокомментировал заявление «ЭкоСтандарта» о нарушениях в контракте по озеленению
27.06.2022
В Челябинской области двух учеников удалили с ЕГЭ по математике
27.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на 28 июня
27.06.2022
Предприятия Миасса – вместе с «Водой России»
27.06.2022
Кыштым приглашает туристов на старинный демидовский завод с зотовскими темницами
В Челябинской области двух учеников удалили с ЕГЭ по математике
16.06.2022
Девять челябинцев получили высший балл за ЕГЭ по математике профильного уровня
15.06.2022
В Челябинской области выпускник удален с ЕГЭ по биологии
06.06.2022
Сегодня сдают ЕГЭ более шести тысяч южноуральских школьников, пустят даже опоздавших
05.06.2022
Что такое солидЕн, или Плод «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»
АФИША празднования Дня молодежи в Челябинской области
24.06.2022
Новогодние праздники в 2023 году продлятся по восьмое января
24.06.2022
Метротрамвай в Челябинске запустят к концу 2025 года
22.06.2022
Южноуральцы почтят память павших в Великой Отечественной войне
21.06.2022
Во вторник - День летнего солнцестояния, в Челябинской области – Аркаимское солнцестояние
21.06.2022