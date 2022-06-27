В Челябинской области двух учеников удалили с ЕГЭ по математике

В Челябинской области двух одиннадцатиклассников удалили с единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике. Пересдать они смогут только в следующем году.

Напомним, в понедельник, 27 июня, - резервный день сдачи ЕГЭ по математике базового и профильного уровне. Сдавали экзамен 884 выпускника, из них 449 учеников написали экзамен по профильной математике, 422 человека - ЕГЭ по математике базового уровня, 13 человек сдавали математику в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ).

«В Челябинской области были удалены два участника за наличие сотового телефона и наличие справочных материалов на бумажном носителе. Результаты этих участников аннулированы», – сообщил директор ГБУ ДПО РЦОКИО Андрей Барабас.

В минобрнауки уточнили, если у ученика на экзамене находят мобильный телефон или справочные материалы (в том числе шпаргалки), то его результаты аннулируются и сдавать его выпускник сможет только в следующем году.

Для получения аттестата достаточно получить оценку «удовлетворительно» на экзамене по базовой математике.

Экзамен по профильной математике сдают те ученики, которые планируют поступать в вуз на специальности, где в перечне вступительных испытаний есть предмет «математика».

Результаты ЕГЭ станут известны не позднее 11 июля.

Напомним, ранее один выпускник, пойманный со шпаргалкой, был удалён с ЕГЭ по математике профильного уровня, один – с ЕГЭ по русскому языку (за наличие справочных материалов), один – с ЕГЭ по математике базового уровня, два – с ЕГЭ по истории и физике, два – с ЕГЭ обществознанию (за шпаргалки), один – с ЕГЭ по биологии (за наличие на экзамене мобильного телефона).

Основной период ЕГЭ в 2022 году проходит с 26 мая по второе июля, всего на участие в экзаменах основного периода зарегистрировано около 15 тысяч человек.

В резервные дни сдают экзамены те, кто пропустил их в основной период по болезни или другой уважительной причине. еще один резервный день для сдачи ЕГЭ - второе июля.

В период государственной итоговой аттестации в Челябинской области действует «горячая линия». По всем вопросам организации и проведения ЕГЭ можно обращаться по телефону +7 (351) 263-25-17.