В Челябинской области уничтожили почти 3 тонны запрещенных яблок

В Челябинске на оптово-розничном рынке «Отрадный» обнаружили 199 коробок яблок, запрещённых к ввозу в Россию. Проверку совместно с таможенниками провели сотрудники Управления Россельхзнадзора по Челябинской и Курганской областям.

Со слов продавца, фрукты доставили в Челябинск из Московской области. Подтверждающих документов собственник продукции предоставить не смог.

По маркировке специалисты установили, что обнаруженная партия фруктов была заготовлена белорусскими крестьянскими хозяйствами «БастионАгро» и «Ольшанская слобода», которые не имеют право осуществлять поставку свежих яблок на территорию России. В результате товар, ввезённый с нарушениями законодательства, был уничтожен «путём механического раздавливания тяжелым транспортным средством». Общий вес уничтоженной продукции - 2,8 тонны.

Напомним, что с марта 2021 года Россельхознадзор запретил ввоз яблок, произведенных в Брестской области Белоруссии. Причиной стали случаи провоза в Россию польских яблок под видом белорусских. В апреле экспорт фруктов был разрешён только 10 предприятиям Брестской области.