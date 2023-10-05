05.10.2023
Рядом с ледовой ареной «Трактор» в Челябинске установят модульный туалет
05.10.2023
Главный тренер «Трактора» отправлен в отставку
05.10.2023
В Магнитогорске ликвидируют пожар в цехе по переработке пиломатериалов
05.10.2023
В Карталах загорелся торговый комплекс «Визави»
04.10.2023
На М-5 в Челябинской области запущено движение по правой части нового моста
04.10.2023
В Челябинске на месяц ограничат движение по улице Татищева
В Челябинской области успешно обкатали арктический автобус
09.06.2023
Текслер: В связке науки, бизнеса и власти мы ускорим технологическое развитие нашей страны
09.06.2023
В Челябинске презентован «Арктический автобус»
17.02.2023
Глава Минобрнауки в Челябинске оценил арктические автобусы, спецтехнику для аэропортов
12.03.2022
Начались первые испытания «арктического автобуса»
«В жизни мой отец был гораздо суровей, чем в кино»: Федор Конюхов и Федор Бондарчук показали Челябинску «Повелителя ветра»
04.10.2023
В осенний призыв Челябинская область направит на армейскую службу более 3100 человек
04.10.2023
В Челябинской области УФСБ обезвредили сторонника международной террористической организации
03.10.2023
Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Челябинске обрел свой постоянный дом
03.10.2023
Погода на октябрь в Челябинской области
02.10.2023