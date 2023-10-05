В Челябинской области успешно обкатали арктический автобус

В Челябинской области завершилась плановая обкатка арктического автобуса, который прошел ходовые испытания по пересеченной местности с крутыми подъемами и болотистыми участками.

Как сообщает пресс-служба ЮУрГУ, обкатка осуществлялась на полигоне аэродрома «Калачево» в Копейске. Испытывали арктический автобус десять дней. Рядом с водителем находился инженер Центра виброиспытаний и мониторинга состояния конструкций Южно-Уральского государственного университета Кирилл Хорошевский, контролировавший «поведение» машины.

Полосу препятствий, в том числе траншею глубиной около трех метров, на метр заполненную водой, машина успешно преодолела. Критических отклонений не выявлено.

По словам Кирилла Хорошевского, во время испытаний были зафиксированы мелкие недочеты, для устранения которых много времени не потребуется.

«Мы замеряли в том числе плавность хода, влияющую и на самочувствие пассажиров, и на техническое состояние машины», - пояснил инженер.

Водители, которые управляли арктическим автобусом, остались довольны машиной: в ней им было комфортно, из кабины открывался широкий обзор.

Руководитель проекта, директор НИИ «Опытное машиностроение» ЮУрГУ, Рамиль Закиров отметил, что полигонные испытания ходовой части очень важны.

«К примеру, нам важно было узнать, как поведет себя машина на колесах низкого давления, отвечающих за проходимость, именно при перемещении в затрудненных условиях. Это важно, потому что в тех территориях, для которых предназначен арктический автобус, путь нередко пролегает именно по болотистой местности. Техника хорошо себя показала в эксплуатации, у нее большое будущее», – уверен Рамиль Закиров.

До того, как выпустить машину на полигон, были проведены стендовые испытания, имитирующие реальное передвижение. В дальнейшем машина пройдет приемочные испытания на автомобильном заводе «Урал» (Миасс).

СПРАВКА

Арктический автобус является одним из главных проектов Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ) «Передовые производственные технологии и материалы», который создан в рамках национального проекта «Наука и университеты» для проведения прикладных научных исследований и разработок мирового уровня.

Центр участвует в получении конкурентоспособных технологий и продуктов, их коммерциализации, а также в подготовке кадров. В развитии УМНОЦ активное участие принимают ведущие вузы Свердловской, Челябинской и Курганской областей, в том числе УрФУ, ЮУрГУ, КГУ.