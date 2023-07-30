В Челябинской области установился высокий класс пожарной опасности, местами - чрезвычайный

В последние дни июля в Челябинской области установился высокий класс пожарной опасности, в юго-западных районах – чрезвычайный (самый высокий) класс.

В минувшие дни в регионе наблюдалась жаркая и малооблачная погода без осадков. Накануне днем воздух прогревался до плюс 28-32 градусов, ночью было плюс 10-16 градусов. Местами сохранялась высокая пожарная опасность.

«31 июля в большинстве районов Челябинской области - высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале). С 30 июля по первое августа в юго-западных районах местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса)», - сообщили в Челябинском Гидрометцентре.

В понедельник, 31 июля, в Челябинской области прогнозируют плюс 28-33 градуса, в Челябинске – плюс 29-31 градус, в горах – плюс 24-29 градусов.

Жителям напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и просят быть предельно острожными с огнем в лесу.