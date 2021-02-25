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В Челябинской области установлена соцвыплата на приобретение газового оборудования

В Челябинской области установлена социальная выплата на приобретение газового оборудования.

На состоявшемся сегодня, 25-го февраля, заседании Законодательного собрания региона депутаты приняли закон «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с установкой внутридомового газового оборудования», внесенный на рассмотрение губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Законодательная инициатива направлена на социальную поддержку отдельных категорий граждан (одиноко проживающие пенсионеры, малообеспеченные многодетные семьи и семьи с детьми инвалидами). Она предусматривает предоставление дополнительной меры социальной поддержки в форме единовременной социальной выплаты на оплату приобретения внутридомового газового оборудования и работ по его установке в размере не более 60-ти тысяч рублей.

Предоставление единовременной социальной выплаты будет осуществляться после завершения работ по установке внутридомового газового оборудования и заключения договора поставки газа.

Закон принят в первом и третьем чтениях, исключая процедуру второго чтения, и вступает в силу с 1 июля 2021 года, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области.