В Челябинской области установят новую памятную дату

В Челябинской области будет установлена новая памятная дата - День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны.

Законопроект разработан по инициативе губернатора Алексея Текслера в целях патриотического воспитания граждан, развития любви к малой Родине, утверждения в общественном сознании нравственных и духовных ценностей, повышения уровня информированности населения об истории области, формировании уважительного отношения к доблести и мужеству старших поколений.

«В целях сохранения памяти о вкладе жителей Челябинской области в Победу в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов и в знак благодарности потомков победителям фашизма установить памятную дату региона «День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны» и отмечать ее ежегодно 11 марта», - предложил глава региона.

Соответствующий законопроект поддержали депутаты на заседании комитета Законодательного Собрания по социальной политике.

В региональном парламента напомнили, 11 марта 2023 года исполнилось 80 лет со дня формирования Уральского добровольческого танкового корпуса. Он с честью выдержал все военные испытания, начав свой военный путь с Курской битвы, дошёл до Берлина и Праги. Сформирован корпус был по инициативе трудовых коллективов трех областей Урала – Свердловской, Челябинской и Молотовской (Пермский край) в дни победоносного завершения Сталинградской битвы.

Это было уникальное воинское соединение - вся техника и оружие, от пуговицы на кителе до танков и пушек, закупалась исключительно на народные пожертвования. И служили в составе корпуса только добровольцы – челябинцы, свердловчане и пермяки.

Как сообщили в Госкомитете по делам архивов Челябинской области, в состав Уральского корпуса входила 63-я гвардейская Челябинская добровольческая танковая бригада, укомплектованная на собранные южноуральцами средства (56,4 миллиона рублей). В нее из 49тысяч 571 желающих были отобраны две тысячи2927 человек. Их отправили на фронт девятого мая 1943 года после торжественного митинга на ул. Кирова.

В Свердловской области и Пермском крае День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса утвержден официально и отмечается ежегодно 11 марта.

Напомним, в Челябинске также снимают фильм о подвигах Уральского добровольческого танкового корпуса и тоже на исключительно на народные пожертвования. Специально для фильма артисты Челябинского оперного театра записали боевой гимн Уральского добровольческого танкового корпуса – сочиненную танкистами в 1943 году песню «Дивизия «Черных ножей».