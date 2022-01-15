В Челябинской области увеличат количество патрулей на Крещение

В Челябинской области увеличат количество пеших и мобильных патрулей в Крещенский Сочельник и Крещение и приблизят их маршруты к организованным купелям.

Соответствующее поручение дал начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков на совещании оперативного штаба по вопросам обеспечения безопасности горожан в период крещенских купаний.

Главный полицейский поручил начальнику областного УГИБДД Андрею Харцызову обеспечить безопасность дорожного движения, в том числе принять меры по недопущению заторовых ситуаций.

«При подъезде к купелям инспекторами ДПС должны осуществляться распорядительно-регулировочные действия. Следует предусмотреть парковочные места для водителей, обеспечить возможность въезда и выезда. Работа госавтоинспекторов должна быть направлена на создание комфортных условий для автомобилистов», - сказал Скоков.

Начальник Главка довел до присутствующих договоренность, достигнутую в ходе его рабочей встречи с начальником ГУ МЧС региона, о взаимодействии ведомств при оказании постоянной и незамедлительной помощи водителям на федеральных трассах, готовности использовать весь арсенал технических возможностей МЧС для устранения последствий ДТП и проблем, связанных с погодными явлениями, подчеркнув, что главным принципом служебной деятельности всегда должна быть помощь участникам дорожного движения.

Также Михаил Скоков дал указание руководителям подразделений усилить контроль за подготовкой и несением службы личным составом, заступающим на охрану общественного порядка.



Фото: ГУ МВД по Челябинской области