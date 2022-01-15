15.01.2022
В Челябинской области существенно сократилось суточное число смертей от ковида
15.01.2022
Камерный театр приглашает на «жизненный» перформанс
15.01.2022
Магнитогорец протаранил пять автомобилей и скрылся
15.01.2022
В Челябинской области увеличат количество патрулей на Крещение
15.01.2022
Полицейские спасли чебаркульца, который пять часов пролежал в сугробе
15.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
В Челябинской области увеличат количество патрулей на Крещение
13.01.2022
Магнитогорцев на Крещение не пустят в помещение для переодевания без QR-кода
10.01.2022
В Челябинске на Крещение откроют шесть купелей
19.01.2021
На Крещение в Челябинской области в проруби побывали 30 тысяч южноуральцев
19.01.2021
Православные празднуют Крещение Господне
Магнитогорцев на Крещение не пустят в помещение для переодевания без QR-кода
13.01.2022
Парадоксы Челябинска: пятидневка для снежных куч
12.01.2022
Челябинцы вновь жалуются на жуткую вонь
12.01.2022
Выставки Исторического музея об Александре I: продолжение следует
11.01.2022
С 10 января южноуральцы без QR-кода смогут посещать кафе, бары и рестораны
09.01.2022