В Челябинской области в День защитника Отечества родилось 18 семей

В Челябинской области в День защитника Отечества, 23 февраля, поженились 18 пар - для сделавших такой выбор молодых семей эта дата будет праздничной вдвойне.

Как отмечают в госкомитете по делам ЗАГС региона, красивые и праздничные даты (и 23-е февраля, безусловно, одна из них) для регистрации брака обычно бронируют раньше всего, поэтому, выбрав одну из них, с подачей заявления лучше не тянуть.

В 2023-м нет стопроцентно зеркальной даты, но красивых все равно много. И День защитника Отечества стал первым из особенных, магических (с точки зрения расположения цифр) дней в этом году.

Познакомиться с красивыми датами этого года женихи и невесты Челябинской области могут на сайте регионального госкомитета по делам ЗАГС. Забронировать понравившуюся дату – как в отделе ЗАГС, так и через Единый портал государственных услуг.

Напомним, 23 июня и 23 августа влюбленные пары могут связать себя брачными узами в одном из прекраснейших уголков Южного Урала – саткинских «Порогах».