В Челябинской области в новогодние праздники изменится режим работы Почты России

31 декабря отделения Почты России Челябинской области будут работать на час меньше.

1, 2 и 7 января станут выходными для всех почтовых отделений региона. В эти дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, с учётом особенностей конкретных регионов.

Некоторые сельские отделения могут работать по другому графику. Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.